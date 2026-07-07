スタミナ爆発！すき家「ニンニクの芽牛丼」復活、ダブル＆トリプルニンニクも

すき家は7月8日9時より「ニンニクの芽牛丼」各種を販売します。

待ってた～「ニンニクの芽牛丼」が今年も

毎年夏に登場し人気を集めている期間限定商品「ニンニクの芽牛丼」が、今年もすき家に登場します。

▲ニンニクの芽牛丼

(ミニ)630円、(並盛)690円、(中盛)890円、(大盛)890円、(特盛)1090円、(メガ)1270円

「ニンニクの芽牛丼」は、すき家の牛丼に“すき家特製旨辛だれ”を和えたニンニクの芽をトッピングした商品です。



ラー油や唐辛子、刻みニンニクを使った“すき家特製旨辛だれ”をシャキシャキ食感のニンニクの芽に合わせ、食欲をかき立てる味わいに仕上げているそうです。

▲ダブルニンニク牛丼

(ミニ)700円、(並盛)760円、(中盛)960円、(大盛)960円、(特盛)1160円、(メガ)1340円



同時に、ほくほくの“フライドにんにく”をのせた「ダブルニンニク牛丼」、さらにニンニクと唐辛子の特製フレークをトッピングした「トリプルニンニク牛丼」も登場します。

▲トリプルニンニク牛丼

(ミニ)770円、(並盛)830円、(中盛)1030円、(大盛)1030円、(特盛)1230円、(メガ)1410円

▲ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼

(並盛)990円、(ごはん大盛)1040円、(特盛)1390円



また、「ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼」など、ニンニクの芽と「牛カルビ焼肉丼」を組み合わせた商品も販売。やみつきになる味わいの牛カルビは、旨辛なニンニクの芽と相性抜群だといいます。

▲ダブルニンニク牛カルビ焼肉丼

(並盛)1060円、(ごはん大盛)1110円、(特盛)1460円

▲トリプルニンニク牛カルビ焼肉丼

(並盛)1130円、(ごはん大盛)1180円、(特盛)1530円

スタミナ全開！

夏の風物詩の登場です

やってきました、すき家の夏の風物詩！

今年も昨年までに引き続き、ダブルやトリプルの味わいも楽しめます。



これでもか！というくらいニンニクを食らいたい時に、選んでみてはいかがでしょうか。



・発売日：7月8日

（※文中の価格はすべて税込）