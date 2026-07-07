スタミナ爆発！すき家「ニンニクの芽牛丼」復活、ダブル＆トリプルニンニクも

すき家は7月8日9時より「ニンニクの芽牛丼」各種を販売します。
待ってた～「ニンニクの芽牛丼」が今年も
毎年夏に登場し人気を集めている期間限定商品「ニンニクの芽牛丼」が、今年もすき家に登場します。
▲ニンニクの芽牛丼
(ミニ)630円、(並盛)690円、(中盛)890円、(大盛)890円、(特盛)1090円、(メガ)1270円
「ニンニクの芽牛丼」は、すき家の牛丼に“すき家特製旨辛だれ”を和えたニンニクの芽をトッピングした商品です。
ラー油や唐辛子、刻みニンニクを使った“すき家特製旨辛だれ”をシャキシャキ食感のニンニクの芽に合わせ、食欲をかき立てる味わいに仕上げているそうです。
▲ダブルニンニク牛丼
(ミニ)700円、(並盛)760円、(中盛)960円、(大盛)960円、(特盛)1160円、(メガ)1340円
同時に、ほくほくの“フライドにんにく”をのせた「ダブルニンニク牛丼」、さらにニンニクと唐辛子の特製フレークをトッピングした「トリプルニンニク牛丼」も登場します。
▲トリプルニンニク牛丼
(ミニ)770円、(並盛)830円、(中盛)1030円、(大盛)1030円、(特盛)1230円、(メガ)1410円
▲ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼
(並盛)990円、(ごはん大盛)1040円、(特盛)1390円
また、「ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼」など、ニンニクの芽と「牛カルビ焼肉丼」を組み合わせた商品も販売。やみつきになる味わいの牛カルビは、旨辛なニンニクの芽と相性抜群だといいます。
▲ダブルニンニク牛カルビ焼肉丼
(並盛)1060円、(ごはん大盛)1110円、(特盛)1460円
▲トリプルニンニク牛カルビ焼肉丼
(並盛)1130円、(ごはん大盛)1180円、(特盛)1530円
スタミナ全開！
夏の風物詩の登場です
やってきました、すき家の夏の風物詩！
今年も昨年までに引き続き、ダブルやトリプルの味わいも楽しめます。
これでもか！というくらいニンニクを食らいたい時に、選んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：7月8日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります