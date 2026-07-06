アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第218回
あの「台湾金牌ビール」がAmazonで買える！ しかもタイムセール中
2026年07月06日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「台湾金牌ビール（缶） 330ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「台湾金牌ビール（缶） 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格7,149円のところ、15％オフの6,080円で販売中です。24本セットのため、1本あたり約253円で購入できます。
「台湾金牌ビール（缶）」の特徴
Amazon商品ページより
「台湾金牌ビール」は、100年以上の歴史を持つ台湾最大のビール会社「Taiwan Tabacco & Liquor Corporation」が製造するビールです。
滑らかでありながら爽快でキレの良い味わいが特徴で、苦みはほとんどなく軽く飲みやすい仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！
「台湾金牌ビール（缶） 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなっています。
24本入りが1本あたり約253円で購入できるため、この機会にストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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