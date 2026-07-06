Amazonセール情報大紹介！ 第1996回
仕事用の15.6型ノートPCを探すなら、Core Ultra 5・16GB搭載のHP 15-fdが13万円台前半
2026年07月06日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】HP ノートパソコン「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！
HPのノートパソコン「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazonタイムセール対象。参考価格148,458円のところ、11％オフの131,800円で販売中。
仕事用ノートを選ぶなら、CPUだけでなくメモリやストレージ、ディスプレイなど、全体の構成も気になるところ。HPの「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」は、Core Ultra 5や16GBメモリ、512GB SSD、15.6型フルHD IPSディスプレイに加え、指紋認証やWPS Officeも搭載するモデル。仕事用PCを探しているなら、スペックを見ておきたい1台だ。
①Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
インテル Core Ultra 5 125Hと16GB（8GB×2）DDR5-5600メモリ、512GB PCIe NVMe M.2 SSDを組み合わせた構成。オフィスソフトとしてWPS Officeも備える。
②15.6型フルHD IPSディスプレイを採用
1920×1080ドットの15.6型フルHD非光沢IPSディスプレイを採用。色の再現性に優れたIPSパネルを採用するほか、非光沢液晶となっている。HDMI出力端子も備え、外部ディスプレイとの接続にも対応する。
③指紋認証やCopilotキーも搭載
指紋認証やカメラシャッター、Copilotキーを搭載。SuperSpeed USB Type-C（5Gbps）×1、SuperSpeed USB Type-A（5Gbps）×2を備えるほか、Wi-Fi 6（802.11ax）やBluetoothにも対応し、日常的に使うインターフェースも充実している。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 125H
【メモリ】16GB（DDR5-5600）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）非光沢IPS
【Office】WPS Office
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