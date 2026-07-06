布団乾燥機ってここまで小さくなるの？ アイリスオーヤマ「カラリエmini TURBO」が25％オフ

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【Amazon限定プライムセール】アイリスオーヤマ 布団乾燥機「カラリエmini TURBO」をチェック！

アイリスオーヤマの布団乾燥機「カラリエmini TURBO」がAmazonプライム限定セール対象。参考価格19,800円のところ、25％オフの14,800円で販売中。

布団乾燥機というと、大きめの本体を思い浮かべる人が多いかもしれない。最近は、コンパクトなモデルも増え、本体サイズも比較したいポイントになっている。アイリスオーヤマの「カラリエmini TURBO」は、約820gのコンパクト設計を採用した布団乾燥機。小型高性能モーターや立体ノズルも備え、本体サイズにもこだわって選びたいなら、一度チェックしてみては。

①約820gのコンパクト設計に小型高性能モーターを搭載

約820gのコンパクト設計に、小型高性能モーターを搭載した「mini TURBO」モデル。強力な風圧でしっかり風を送り、本体サイズを抑えながらパワーにもこだわった構成となっている。本体サイズは約7.6×8.5×26.5cmで、スリムな形状も特徴だ。

②立体ノズルでふとんのすみずみまで送風

アイリスオーヤマ独自の立体ノズルを採用。ふとんを持ち上げて空間をつくることで、より速くすみずみまで風を届ける。くつ乾燥アタッチメントも付属し、先端に取り付ければくつ乾燥にも対応。ふとん乾燥からくつ乾燥まで1台で使える。

③自動・手動モードを備え好みに合わせて設定可能

自動モードは「あたため」「冬」「夏」「ダニ」の4種類を用意。手動モードでは温度を高温・低温・送風の3段階、時間を5〜180分の7段階から設定できる。運転内容に合わせてモードを使い分けられる。