Amazonセール情報大紹介！ 第1994回
USB有線再生もOKなワイヤレスヘッドホン！ 半透明デザインのNothing「Headphone (a)」が特価
2026年07月06日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Nothing ワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」をチェック！
Nothingのワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」がAmazonで割引対象。参考価格27,800円のところ、8％オフの25,624円で販売中。
ワイヤレスヘッドホンは、音質だけでなく充電頻度も使い勝手を左右する。Nothingの「Headphone (a)」は、最大135時間再生に対応したオーバーイヤーモデル。アダプティブアクティブノイズキャンセリングやLDAC対応のハイレゾ再生も備え、長時間使うことを重視するなら気になる1台だ。
①最大135時間再生のロングバッテリー
Headphone (a)の大きな特徴は、最大135時間再生に対応していること。効率の良いデュアルコアチップセットを採用し、アダプティブアクティブノイズキャンセリング使用時でも1回の充電で75時間以上再生できる。
②ハイレゾ対応で有線・無線どちらでも楽しめる
ワイヤレスではLDACに対応し、24ビット/96kHzのハイレゾ再生が可能。有線接続時はUSB Type-Cと3.5mmオーディオジャックの両方を利用でき、ワイヤレス・有線のどちらでもハイレゾ認証を取得している。
③Nothingらしいデザインと操作性を両立
Nothingらしい半透明デザインを採用し、内部パーツが見えるデザインが特徴。操作は機械式ボタンやローラー、パドルによる触覚コントロールを採用する。Nothing Xアプリでは8バンドイコライザーで、自分だけのサウンドプロファイルを作成できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1993回
トピックス16型タッチ液晶にCore Ultra 7・32GB搭載。HP「OmniBook 5 16-af」が19万円台
-
第1992回
トピックス半額で一気に選びやすく。ソニッケアー「ダイヤモンドクリーンスマート」が21,980円
-
第1991回
トピックス第7世代Surface Laptopが17万円台。16GB・512GB搭載モデルが29％オフ
-
第1990回
トピックスシャープの空気清浄機が9,980円。プラズマクラスター7000搭載の最小クラスモデル
-
第1989回
トピックスコスパよくね？ ブラウンの11in1グルーマーが8,300円。ヒゲも髪も体毛もこれ1本
-
第1988回
トピックスSnapdragon X Plusと1TBを搭載したSurface Laptop特別モデルが14万円台
-
第1987回
トピックス999gのLG「gram」が13万円台。14型・16GB・512GB搭載モデルが27％オフ
-
第1986回
トピックスソニー50V型4K「BRAVIA」が37％オフで101,000円。Google TV搭載液晶テレビ
-
第1985回
トピックスゲーム向け完全ワイヤレスイヤホンが特価。ソニー「INZONE Buds」が30％オフで20,800円
-
第1984回
トピックス16型ノートPCをモバイルしたいなら。約1,199gのLG「gram Pro 16」がタイムセール
- この連載の一覧へ