USB有線再生もOKなワイヤレスヘッドホン！ 半透明デザインのNothing「Headphone (a)」が特価

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【Amazonで割引中】Nothing ワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」をチェック！

Nothingのワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」がAmazonで割引対象。参考価格27,800円のところ、8％オフの25,624円で販売中。

ワイヤレスヘッドホンは、音質だけでなく充電頻度も使い勝手を左右する。Nothingの「Headphone (a)」は、最大135時間再生に対応したオーバーイヤーモデル。アダプティブアクティブノイズキャンセリングやLDAC対応のハイレゾ再生も備え、長時間使うことを重視するなら気になる1台だ。

①最大135時間再生のロングバッテリー

Headphone (a)の大きな特徴は、最大135時間再生に対応していること。効率の良いデュアルコアチップセットを採用し、アダプティブアクティブノイズキャンセリング使用時でも1回の充電で75時間以上再生できる。

②ハイレゾ対応で有線・無線どちらでも楽しめる

ワイヤレスではLDACに対応し、24ビット/96kHzのハイレゾ再生が可能。有線接続時はUSB Type-Cと3.5mmオーディオジャックの両方を利用でき、ワイヤレス・有線のどちらでもハイレゾ認証を取得している。

③Nothingらしいデザインと操作性を両立

Nothingらしい半透明デザインを採用し、内部パーツが見えるデザインが特徴。操作は機械式ボタンやローラー、パドルによる触覚コントロールを採用する。Nothing Xアプリでは8バンドイコライザーで、自分だけのサウンドプロファイルを作成できる。