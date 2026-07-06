16型タッチ液晶にCore Ultra 7・32GB搭載。HP「OmniBook 5 16-af」が19万円台

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【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J0PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J0PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格219,800円のところ、9％オフの199,800円で販売中。

ノートPCは、一度購入すると長く使うことが多い。だからこそ、CPUだけでなくメモリやストレージ容量、画面サイズまで含めて選びたい。HPの「OmniBook 5 16-af」は、Core Ultra 7と32GBメモリ、1TB SSD、16型WUXGA IPSタッチディスプレイを備えた上位構成モデルだ。

①Core Ultra 7・32GB・1TBを搭載

Core Ultra 7プロセッサーに32GB LPDDR5xメモリ、1TB PCIe Gen4 NVMe SSDを組み合わせた上位構成モデル。インテル グラフィックスを内蔵し、Windows 11 Homeを搭載。CPU、メモリ、ストレージをバランスよく組み合わせた構成となっている。

②16型WUXGA IPSタッチディスプレイ

16型WUXGA（1920×1200）のIPSタッチディスプレイを採用。16:10の画面比率に対応し、最大1677万色表示、輝度300nitとなっている。画面に直接触れて操作できるタッチ対応ディスプレイを備える。

③テンキー付きキーボードと充実した基本機能

バックライト付き日本語キーボードにはテンキーとCopilotキーを備える。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、バッテリー駆動時間は最大19時間。本体は約1.77kgで、1年間の引き取り修理サービスと使い方サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 255U

【メモリ】32GB（LPDDR5x）

【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200）IPSタッチディスプレイ（16:10）

【OS】Windows 11 Home