Kindle漫画セール情報「推し漫」 第195回
『こち亀』秋本治センセイ念願の西部劇『BLACK TIGER ブラックティガー』が全巻1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月07日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
長年続いた人気警察ギャグ漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治センセイが、次回作に選んだのが本作『BLACK TIGER ブラックティガー』です。
西部劇は秋本センセイが以前から描きたかった題材とのことで、もともとデビュー前は劇画を描いていたんだそう。なので、初期の『こち亀』は劇画調で、ガンアクションを描きたくて、両さんがやたら発砲するとか、中川が『ダーティーハリー』と同じ銃44マグナムを持っていたり、麗子が射撃の名手だったりしたとのこと。
念願かなってスタートした西部劇ガンアクションは、南北戦争後の合衆国政府から殺しのライセンスを発行されたブラックメンバーの一人、女賞金稼ぎのブラック・ティガーの活躍を描いた作品。『こち亀』のような破天荒なギャグはなく、どちらかと言うと賞金稼ぎ版女『ブラック・ジャック』のような雰囲気の、漫画らしい漫画です。まあ、無茶苦茶な強さは両さん譲りかもしれませんが。劇画調に寄せているためか、『こち亀』よりも線が荒目ですが、『こち亀』にもあった”ちょっといい話”的な単話が多い印象。もうひとつ秋本センセイらしいのは、どの話にも西部劇ならではのちょっとした蘊蓄が盛り込まれている点でしょうか。
全11巻完結で、今なら1冊77円、847円でコンプできます。興味のある方は、この機会にぜひ。
クールビューティー＋人情モノ＋ガンアクション＋西部劇蘊蓄
BLACK TIGER ブラックティガー
秋本治 (著)
全11巻（完結）
847円 (各巻77円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第194回
エンタメボールはともだち！『キャプテン翼』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第193回
エンタメ4人の若者の切ないほど優しい青春群像劇、冬目景『イエスタデイをうたって』が全巻77円均一【Kindle漫画セール情報】
-
第192回
エンタメこんなご時世だからこそ読み直したい『沈黙の艦隊』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第191回
エンタメ私だけ知ってる世界でいちばん面白い兄の才能『妹は知っている』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第190回
エンタメ正義も悪も血まみれのネオ時代『無限の住人』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第189回
エンタメAE86（ハチロク）を世界が憧れる名車に祀り上げた『 頭文字Ｄ』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第188回
エンタメ手塚治虫が描く古代ミステリー冒険譚『三つ目がとおる』が50%還元で実質1冊165円！【Amazon漫画週末祭】
-
第187回
エンタメ誰にも評価されない男が「幸せ」の物差しを取り払ってくれる『路傍のフジイ』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第186回
エンタメ「バカとブスほど東大へ」でおなじみ、名言の宝庫『ドラゴン桜 フルカラー版』が全巻1冊71円！【Kindle漫画セール情報】
-
第185回
エンタメすべてを手にした男はどう生きるべきか？『俺の空』全9巻が１冊99円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ