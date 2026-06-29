強力な粘着力と高い耐久性をもつテープが、ダクトテープ。一般的なガムテープよりしっかりくっつき、防水性に優れているため、屋内外問わず使えるのが魅力です。「海外のDIYシーンでよく見る銀色のヤツ」といわれれば、「ああ、あれか」とわかる人が多いのではないでしょうか。

強力なテープということで、用途はイロイロ。その名の通り、パイプなどの補修や固定に使ったり、破損部分の応急修理、水漏れをふさぐ、弱い部分の補強など、様々なシーンで活躍してくれます。一例として、わかりやすいアメリカンな動画があったので、紹介しておきましょう。

こんな動画を見たら、気になってしまいますよね。ということで、今回は数あるダクトテープの中から、「ゴリラテープ」を紹介します。

●多種多様のゴリラたち

なお、ゴリラテープのシリーズは大きく4つ。最もベーシックな「ゴリラテープ」以外に、薄手のクリアで防水性能が高められた「ゴリラテープ クリスタルクリア」、より厚くしたうえテープ幅が2倍以上となる「ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ」、両面テープタイプとなる「ゴリラ 両面テープ」があります。

今回は最も基本となるだろう、シンプルな「ゴリラテープ」をピックアップ。テープ幅が48mmのモデル（実売価格1500円前後）は、シルバー、ブラック、ホワイトの3色が選べます。このほか、テープ幅が25mmと細いハンディ（ブラックのみ、実売価格700円前後）もあります。