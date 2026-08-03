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みやさとけいすけの工具探検隊 第141回

そのハンディファンの回転数、本当？ 20万RPM対応の格安デジタル回転計を試す

2026年08月03日 18時00分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

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教えておくれよ

●USBファンの回転数が気になった

　先日、スイッチングハブの発熱が酷いことに気づき、冷却用にUSBからの給電で動くファンを買ってみました。安さ重視で買ったこともあって、詳細は不明。わかっていることといえば、120mmファンを使っているということくらいです。

　USBポートに挿すと回転し、問題なく使えたのですが、騒音が少々大きいのが気になりました。「これ、回転数が高すぎるんじゃないか？」と思ったものの、そもそも回転数がいくつかわかりません。製品詳細にも本体にも記載がないので、当然です。

●手持ちの回転計はまさかの故障

　わからないとなれば知りたくなりますよね。こういった時に使えるのが、回転計。廉価な定番製品ならウチにもあるわけですが……使おうと掘り出してきたところ、残念ながらレーザーダイオードが光らず壊れていました。まあ、10年前に購入したヤツですしね。そんなこともあります。

我が家にあった「DT-2234C+」は、電池を入れてボタンを押しても光らず、測れなくなっていました

非接触式レーザー測定タコメーター プロペラやモーター等の高速回転測定に ハンディサイズ 回転計 FMTDT2234C

　今でも同じものが1400～3000円くらいで買えますが、最大99999RPM（毎分99999回転）までしか測れないというのが引っ掛かります。だって、最近の小型ブロワーを見ると、30万RPMとか100万RPMといった景気のいい数字が並んでいるわけですよ。せっかくなら、こういった製品の回転数も測ってみたくなるわけで。

いったぜ100万RPM！（本当か!?）

●20万RPM対応の格安回転計を発見

　とはいえ、そこまで高い回転数を測れる機器は安くないでしょう。そんなわけで、100万RPMはムリでも、せめてDT-2234C+を超える回転数を測れるものはないかと探したところ、KOWSIの「KWS-ZS2508」を発見。300～20万RPMまで計測可能ながら、アリエク（AliExpress）ですが1600円前後で購入可能という、魅力的な格安回転計です。

　もちろん100万RPMには届いてませんが、DT-2234C+の約2倍ですから、より高回転なものに対応できます。ということで、こちらを購入したので使ってみましょう。

KOWSIの「KWS-ZS2508」。箱には「Mini Infrared Tachometer」と書かれていました

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