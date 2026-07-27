電子工作や、ちょっとした断線修理などで行なう作業が、ハンダ付け。ハンダごてで対象を加熱し、ハンダを溶かし流し込むというのが一般的な作業内容ですが、困ってしまうことも少なくありません。それは、「手が足りない」問題です。

●両手がふさがるハンダ付けの悩み

ちょっと考えるとわかりますが、右手にハンダごて、左手にハンダを持つと、もう何も持てません。ケーブルをハンダ付けしたいのに、そのケーブルを押さえる手が足りないのです。

もちろん、足の指を使う、先にケーブルを巻きつけておく、ハンダを盛っておく、テープで止める、手近な重量物で押さえるといった工夫でなんとかなりますが、不便なものは不便。

これを解消してくれるアイテムとしてあるのが、クリップの付いたハンダ付け用スタンドです。ルーペ付きの製品もあり、かなり便利に使えるのですが、数か所ハンダ付けするような軽作業にはオーバースペック。気軽に使おうにも心理的ハードルが高く、「まあ、使わなくてもいいか……」となりがちです。

（参考：太洋電機産業「作業ヘルパー クリップ・サポ ST-94」）

●クリップ付きスタンドより手軽な選択肢

しっかり押さえてくれてコンパクト、それでいて手軽に使えるものとして思いついたのは、洗濯ばさみ。ただ、軽くてスグに動いてしまうため、使い勝手はよくありません。もうちょっと使いやすいものはないかと探して見つけたのが、「ワイヤーホルダー」でした。

これは、台に2つのクリップがあるだけというシンプルな物で、価格は500円前後。あってもなくても変わらなそう……というのが最初の印象でしたが、これが意外と便利でした。ということで、紹介していきましょう。