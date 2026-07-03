期間限定！ デスクトップPC購入で最大3万ポイント還元。ドスパラ大決算キャンペーン開催中

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

対象デスクトップPC購入で最大30,000ポイント還元

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！総額1億円分ポイント還元キャンペーン」を開催中。期間中、対象の当社製デスクトップPCを購入し、キャンペーンページからエントリーすると、購入金額に応じて最大30,000ポイントを還元する。

5万円以上：5,000pt

10万円以上：10,000pt

20万円以上：15,000pt

30万円以上：20,000pt

40万円以上：25,000pt

50万円以上：30,000pt

なお、付与されたドスパラポイントは、ドスパラ通販や店舗での買い物に利用できるほか、Steamウォレットへのチャージにも利用可能。キャンペーン期間は通販が7月27日10時59分までとなっている。

15,000ポイント還元対象のRTX 5060 Ti搭載モデル

THIRDWAVE AD-C5F56B-01B

基本構成販売価格：209,980円

「THIRDWAVE AD-C5F56B-01B」は、Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したデスクトップPC。16GBメモリと500GB Gen4 SSDを備え、フルHD環境でのゲームプレイをはじめ、動画編集や画像編集など幅広い用途に対応できる。

本モデルは「ドスパラ大決算！総額1億円分ポイント還元キャンペーン」の対象で、15,000ポイント還元を受けられる。また、32GBメモリへのアップグレードを888円で利用できるカスタマイズキャンペーンも実施中。ポイント還元とあわせて、よりお得に購入できる1台となっている。