これは箱買い案件！ レモン香る強炭酸水が1本約59円のAmazonタイムセール

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「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。

参考価格1,553円のところ、9％オフの1,412円で販売されています。500ml入り24本セットで、1本あたり約59円です。

「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」は、天然水を使用したレモン風味の強炭酸水です。脂質ゼロ、糖質ゼロ、カロリーゼロで、保存料は使用していません。

強炭酸は3.7GV以上で、充填時には4.5GVの炭酸ガスを溶解しているといいます。ストレートで飲むほか、割り材としても利用できます。

ラベルレス仕様のため、ラベルをはがす手間がなく、分別しやすい点も特徴です。

まとめ：Amazonタイムセールでストックするチャンス！

「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。

24本入りを1本あたり約59円で購入できる期間限定のセールとなっています。炭酸水を日常的に飲む人や、割り材として常備している人は、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。