アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第43回
これは箱買い案件！ レモン香る強炭酸水が1本約59円のAmazonタイムセール
2026年07月03日 19時00分更新
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「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。
参考価格1,553円のところ、9％オフの1,412円で販売されています。500ml入り24本セットで、1本あたり約59円です。
「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」は、天然水を使用したレモン風味の強炭酸水です。脂質ゼロ、糖質ゼロ、カロリーゼロで、保存料は使用していません。
強炭酸は3.7GV以上で、充填時には4.5GVの炭酸ガスを溶解しているといいます。ストレートで飲むほか、割り材としても利用できます。
ラベルレス仕様のため、ラベルをはがす手間がなく、分別しやすい点も特徴です。
まとめ：Amazonタイムセールでストックするチャンス！
「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。
24本入りを1本あたり約59円で購入できる期間限定のセールとなっています。炭酸水を日常的に飲む人や、割り材として常備している人は、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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