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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第43回

これは箱買い案件！ レモン香る強炭酸水が1本約59円のAmazonタイムセール

2026年07月03日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。

　参考価格1,553円のところ、9％オフの1,412円で販売されています。500ml入り24本セットで、1本あたり約59円です。

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「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス」は、天然水を使用したレモン風味の強炭酸水です。脂質ゼロ、糖質ゼロ、カロリーゼロで、保存料は使用していません。

　強炭酸は3.7GV以上で、充填時には4.5GVの炭酸ガスを溶解しているといいます。ストレートで飲むほか、割り材としても利用できます。

　ラベルレス仕様のため、ラベルをはがす手間がなく、分別しやすい点も特徴です。

まとめ：Amazonタイムセールでストックするチャンス！

　「by Amazon スパークリング強炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。

　24本入りを1本あたり約59円で購入できる期間限定のセールとなっています。炭酸水を日常的に飲む人や、割り材として常備している人は、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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