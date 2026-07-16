Switch 2版「スターオーシャン セカンドストーリーR」5478円でいきなり発売 Switch、PS4/PS5、Steamもすべて同価格に値下げ
スクウェア・エニックスは7月16日、Nintendo Switch 2版「STAR OCEAN THE SECOND STORY R（スターオーシャン セカンドストーリー アール）」を発売した。
「十賢者」との戦いを描くシリーズ2作目のリメイク作品。既存のプラットフォーム版も合わせて価格改定を行い、6578円から5478円へ値下げしている。
Nintendo Switch 2版では、発売済みのNintendo Switch版と比較し、解像度が常時1080p（携帯モード／ドックモード）になり、フレームレートが30FPS→60FPSになった。そのほか、テクスチャ解像度UP、オブジェクト追加、影の解像度UPなどの変更が加えられている。
また、7月19日には「スターオーシャン」シリーズ30周年を迎えることを記念し、公式生放送を配信。「ねこみみ」氏によるRTA企画も行われるというので、ぜひチェックしてみては（なんと番組の時間内でクリアを目指す!?）。
※シリーズ新作ゲームの情報はございません。
※本放送では、各タイトルのストーリーに関するネタバレが含まれる場合がございます。未プレイの方はご注意ください。
【ゲーム情報】
タイトル：STAR OCEAN THE SECOND STORY R（スターオーシャン セカンドストーリー アール）
ジャンル：愛と勇気のRPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：ジェムドロップ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年11月2日／Switch 2版：2026年7月16日）
価格：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
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