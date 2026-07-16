スクウェア・エニックスは7月16日、Nintendo Switch 2版「STAR OCEAN THE SECOND STORY R（スターオーシャン セカンドストーリー アール）」を発売した。

「十賢者」との戦いを描くシリーズ2作目のリメイク作品。既存のプラットフォーム版も合わせて価格改定を行い、6578円から5478円へ値下げしている。

Nintendo Switch 2版では、発売済みのNintendo Switch版と比較し、解像度が常時1080p（携帯モード／ドックモード）になり、フレームレートが30FPS→60FPSになった。そのほか、テクスチャ解像度UP、オブジェクト追加、影の解像度UPなどの変更が加えられている。

また、7月19日には「スターオーシャン」シリーズ30周年を迎えることを記念し、公式生放送を配信。「ねこみみ」氏によるRTA企画も行われるというので、ぜひチェックしてみては（なんと番組の時間内でクリアを目指す!?）。

※シリーズ新作ゲームの情報はございません。

※本放送では、各タイトルのストーリーに関するネタバレが含まれる場合がございます。未プレイの方はご注意ください。

【ゲーム情報】

タイトル：STAR OCEAN THE SECOND STORY R（スターオーシャン セカンドストーリー アール）

ジャンル：愛と勇気のRPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：ジェムドロップ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：発売中（2023年11月2日／Switch 2版：2026年7月16日）

価格：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

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