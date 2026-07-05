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Amazonセール情報大紹介！ 第1989回

コスパよくね？ ブラウンの11in1グルーマーが8,300円。ヒゲも髪も体毛もこれ1本

2026年07月05日 21時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【限定プライムセール】ブラウン 11in1マルチグルーマー「MGK5565」をチェック！

　ブラウンの11in1マルチグルーマー「MGK5565」がAmazonプライム限定セール対象。参考価格10,800円のところ、23％オフの8,300円で販売中。

　グルーマーを選ぶときは、価格だけでなく、どこまで用途をカバーできるかも見ておきたい。ヒゲ専用やボディ専用など用途を絞ったモデルもある一方で、複数の用途に対応した製品もある。ブラウンの11in1グルーマー「MGK5565」は、ヒゲ・ヘアー・全身の手入れに対応し、1台で幅広く使える点が、このモデルの魅力だ。

アマゾンでブラウン 11in1マルチグルーマー「MGK5565」を入手

①ヒゲ・ヘアー・全身を1台で手入れ

　ヒゲ・ヘアー・全身の手入れに対応した11in1マルチグルーマー。用途ごとに機器を使い分けるのではなく、1台で幅広い手入れに対応する。

②メタルブレードとスキンガードを採用

　メタルブレードを採用し、ストレスの少ないスタイリングを実現。さらにスキンガードを備え、肌を守りながら剃れる仕様となっている。ヒゲだけでなくボディの手入れにも対応する。

③100％防水・最大120分駆動

　100％防水に対応したバッテリー式で、最大120分の連続使用が可能。充電時間は約1.5時間となっている。3種のコームと1種のヘッドが付属し、用途に応じて使い分けられる。

アマゾンでブラウン 11in1マルチグルーマー「MGK5565」を入手
 

・商品名：11in1マルチグルーマー「MGK5565」
・メーカー名：ブラウン

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