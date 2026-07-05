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Amazonセール情報大紹介！ 第1991回

第7世代Surface Laptopが17万円台。16GB・512GB搭載モデルが29％オフ

2026年07月05日 21時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】マイクロソフト Surface Laptop（第7世代）をチェック！

　マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」がAmazonで割引対象。参考価格240,680円のところ、29％オフの171,500円で販売中。

　Surfaceシリーズを選ぶなら、構成まで含めて見比べたい。マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」は、Snapdragon X Plusに16GBメモリ、512GB SSDを搭載した13.8型モデル。価格が下がったことで、この構成も選択肢に入れやすくなった。

アマゾンでマイクロソフト Surface Laptop（第7世代）を入手

①16GB・512GB構成を17万円台で

　Snapdragon X Plusに16GBメモリと512GB SSDを組み合わせた13.8型モデル。AIでパワーアップしたCopilotエクスペリエンスに対応し、Qualcomm Hexagon NPUは45兆回/秒の処理能力を備える。今回の割引で、この構成のモデルにも目を向けやすくなった。

②最大120Hz対応の13.8型ディスプレイ

　13.8型のPixelSense Flowタッチスクリーンを採用。2304×1536ドット表示、最大120Hzリフレッシュレート、Dolby Vision IQに対応するほか、Corning Gorilla Glass 5も採用している。

③Copilot対応を支える搭載機能

　最大20時間のローカルビデオ再生に対応。Windows Hello顔認証対応のフルHD Surface Studioカメラを備えるほか、Dolby Atmos対応OmnisonicスピーカーとDual far-field Studioマイクを搭載。映像や音声に関わる機能も充実している。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13.8型 PixelSense Flow（2304×1536、最大120Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版） / Office Home & Business 2024オプション付

アマゾンでマイクロソフト Surface Laptop（第7世代）を入手
 

・商品名：Surface Laptop（第7世代）
・メーカー名：マイクロソフト

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