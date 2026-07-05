Amazonセール情報大紹介！ 第1991回
第7世代Surface Laptopが17万円台。16GB・512GB搭載モデルが29％オフ
2026年07月05日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マイクロソフト Surface Laptop（第7世代）をチェック！
マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」がAmazonで割引対象。参考価格240,680円のところ、29％オフの171,500円で販売中。
Surfaceシリーズを選ぶなら、構成まで含めて見比べたい。マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」は、Snapdragon X Plusに16GBメモリ、512GB SSDを搭載した13.8型モデル。価格が下がったことで、この構成も選択肢に入れやすくなった。
①16GB・512GB構成を17万円台で
Snapdragon X Plusに16GBメモリと512GB SSDを組み合わせた13.8型モデル。AIでパワーアップしたCopilotエクスペリエンスに対応し、Qualcomm Hexagon NPUは45兆回/秒の処理能力を備える。今回の割引で、この構成のモデルにも目を向けやすくなった。
②最大120Hz対応の13.8型ディスプレイ
13.8型のPixelSense Flowタッチスクリーンを採用。2304×1536ドット表示、最大120Hzリフレッシュレート、Dolby Vision IQに対応するほか、Corning Gorilla Glass 5も採用している。
③Copilot対応を支える搭載機能
最大20時間のローカルビデオ再生に対応。Windows Hello顔認証対応のフルHD Surface Studioカメラを備えるほか、Dolby Atmos対応OmnisonicスピーカーとDual far-field Studioマイクを搭載。映像や音声に関わる機能も充実している。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.8型 PixelSense Flow（2304×1536、最大120Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版） / Office Home & Business 2024オプション付
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