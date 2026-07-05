第7世代Surface Laptopが17万円台。16GB・512GB搭載モデルが29％オフ

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【Amazonで割引中】マイクロソフト Surface Laptop（第7世代）をチェック！

マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」がAmazonで割引対象。参考価格240,680円のところ、29％オフの171,500円で販売中。

Surfaceシリーズを選ぶなら、構成まで含めて見比べたい。マイクロソフトの「Surface Laptop（第7世代）」は、Snapdragon X Plusに16GBメモリ、512GB SSDを搭載した13.8型モデル。価格が下がったことで、この構成も選択肢に入れやすくなった。

①16GB・512GB構成を17万円台で

Snapdragon X Plusに16GBメモリと512GB SSDを組み合わせた13.8型モデル。AIでパワーアップしたCopilotエクスペリエンスに対応し、Qualcomm Hexagon NPUは45兆回/秒の処理能力を備える。今回の割引で、この構成のモデルにも目を向けやすくなった。

②最大120Hz対応の13.8型ディスプレイ

13.8型のPixelSense Flowタッチスクリーンを採用。2304×1536ドット表示、最大120Hzリフレッシュレート、Dolby Vision IQに対応するほか、Corning Gorilla Glass 5も採用している。

③Copilot対応を支える搭載機能

最大20時間のローカルビデオ再生に対応。Windows Hello顔認証対応のフルHD Surface Studioカメラを備えるほか、Dolby Atmos対応OmnisonicスピーカーとDual far-field Studioマイクを搭載。映像や音声に関わる機能も充実している。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13.8型 PixelSense Flow（2304×1536、最大120Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版） / Office Home & Business 2024オプション付