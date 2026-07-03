Amazonセール情報大紹介！ 第1983回
メインPCを選ぶならCore 7・16GB・1TB搭載が鉄板。Dellの16型ノートが15万円台前半に値下がり
2026年07月03日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND76-FWSA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND76-FWSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格177,980円のところ、14％オフの152,980円で販売中。
メインPCとして長く使うことを考えるなら、CPUだけでなくメモリやストレージ容量も含めて選びたい。「Dell 16 DC16250」は、Core 7プロセッサーに16GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。メインPCを探しているなら、候補の一つとして見ておきたい。
①16型にCore 7・16GB・1TBを搭載した構成
Core 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。Windows 11 Homeを採用し、軍用規格の耐久性やハードウェアセキュリティチップも備えている。
②16:10ディスプレイで広く見やすい画面
16インチのFHD+（1920×1200）ディスプレイを採用し、アスペクト比は16:10。非光沢パネルや広視野角、300nitに対応するほか、Dell ComfortView Plusによりリアルな色彩を保ちながら有害なブルーライトを低減する。
③ExpressChargeやテンキーも備える
ExpressChargeに対応し、60分でバッテリーを最大80％まで充電できる。テンキー付きフルサイズバックライトキーボードやCopilotキーのほか、HDカメラ、物理プライバシーシャッターも備える。翌営業日対応オンサイト修理サービス1年も用意されている。
製品スペック
【CPU】Core 7 150U
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16型 FHD+（1920×1200、16:10、非光沢）
【OS】Windows 11 Home
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1985回
トピックスゲーム向け完全ワイヤレスイヤホンが特価。ソニー「INZONE Buds」が30％オフで20,800円
-
第1984回
トピックス16型ノートPCをモバイルしたいなら。約1,199gのLG「gram Pro 16」がタイムセール
-
第1982回
トピックス8.8型タブレットにSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載。Lenovo「Legion Tab」が106,300円
-
第1981回
トピックス時短するなら、このゴリラ。爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」が13,154円
-
第1980回
トピックスDVDドライブ搭載のRyzen 7ノートが15万円台。NEC「LAVIE N15」がタイムセール
-
第1979回
トピックスGoogle TV・Wチューナー搭載。山善の50V型4Kテレビがタイムセールで54,900円
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1978回
トピックス約166gの軽量スマホ。AQUOS sense9が4万円台に値下がり
-
第1977回
トピックスSnapdragon 8s Gen 4搭載の13型タブレット、Lenovo「Idea Tab Pro」が7万円台
- この連載の一覧へ