メインPCを選ぶならCore 7・16GB・1TB搭載が鉄板。Dellの16型ノートが15万円台前半に値下がり

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND76-FWSA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND76-FWSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格177,980円のところ、14％オフの152,980円で販売中。

メインPCとして長く使うことを考えるなら、CPUだけでなくメモリやストレージ容量も含めて選びたい。「Dell 16 DC16250」は、Core 7プロセッサーに16GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。メインPCを探しているなら、候補の一つとして見ておきたい。

①16型にCore 7・16GB・1TBを搭載した構成

Core 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。Windows 11 Homeを採用し、軍用規格の耐久性やハードウェアセキュリティチップも備えている。

②16:10ディスプレイで広く見やすい画面

16インチのFHD+（1920×1200）ディスプレイを採用し、アスペクト比は16:10。非光沢パネルや広視野角、300nitに対応するほか、Dell ComfortView Plusによりリアルな色彩を保ちながら有害なブルーライトを低減する。

③ExpressChargeやテンキーも備える

ExpressChargeに対応し、60分でバッテリーを最大80％まで充電できる。テンキー付きフルサイズバックライトキーボードやCopilotキーのほか、HDカメラ、物理プライバシーシャッターも備える。翌営業日対応オンサイト修理サービス1年も用意されている。

製品スペック

【CPU】Core 7 150U

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型 FHD+（1920×1200、16:10、非光沢）

【OS】Windows 11 Home