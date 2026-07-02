コーエーテクモゲームスは7月2日、激闘エンターテインメント『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ダウンロードコンテンツ（以下、DLC）第1弾 マリー・ローズ「ナイトオブローズ」セットの配信を開始した。DLCの価格はセットで3300円、単品で1320円だ。

本DLCは、マリー・ローズ専用コスチューム4着を詰め込んだコスチュームセット。騎士のようなメタリックな防具に、マリー・ローズらしいバラのアクセサリー、フリルのついた可愛らしい衣装を組みあわせたコスチュームだ。

「ショコラノワール」「クレームシャンティ」「ミントチョコチップ」「ピーチマカロン」の4種類のカラーを用意しているので、ぜひ好みのカラーでのバトルを楽しもう。

また、2026年7月のDLCロードマップも公開。4種類のカラーバリエーションをまとめたコスチュームセットを毎週1セット配信するので、続報をお楽しみに。

■DLC第1弾 マリー・ローズ「ナイトオブローズ」セット概要

名称：マリー・ローズ「ナイトオブローズ」セット（ショコラノワール／クレームシャンティ／ミントチョコチップ／ピーチマカロン）

配信日：配信中（2026年7月2日）

対応キャラクター：マリー・ローズ

価格：単品 1320円／セット（4着） 3300円

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■『DOA6LR』2026年7月DLCコンテンツ ロードマップ

名称：

●DLC第1弾：マリー・ローズ「ナイトオブローズ」セット

●DLC第2弾：「かすみ 新規コスチュームセット」

●DLC第3弾：「NiCO 新規コスチュームセット」

●DLC第4弾：「たまき 新規コスチュームセット」

配信日：2026年7月中

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

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