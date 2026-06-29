PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で最新作が発売中！
「DEAD OR ALIVE 6」シリーズが全世界累計販売本数100万本を突破！
コーエーテクモゲームスは6月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）などで発売中の激闘エンターテインメント「DEAD OR ALIVE 6」シリーズについて、全世界における製品版の累計販売本数（パッケージ出荷本数とダウンロード販売本数の合計）が100万本を突破したと発表。
「DEAD OR ALIVE」シリーズは戦略性に満ちたゲームシステム、ド派手な闘いを盛り上げる必殺技やダイナミックな演出、個性あふれるキャラクターたちが魅力の3D対戦格闘アクションゲームで、1996年に第1作目を発売して以来、世界中の多くのユーザーに支持され、今年でシリーズ30周年を迎えている。
『DEAD OR ALIVE 6』は2019年の発売以降、製品版および基本無料版を通じて多くのプレイヤーに楽しまれており、さらに2026年6月25日にはシリーズ最新作『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』を発売。
『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』では、激闘を自由に演出・撮影できる「フォトモード」をはじめ、オリジナル版で配信された5人のDLCキャラクター、新たなコスチュームなどを追加。シリーズファンはもちろん、本作で初めて「DEAD OR ALIVE」シリーズをプレイする人も楽しめる内容となっている。
また、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版』も配信中。今後も定期的なアップデートや機能拡張、新規コンテンツ配信を予定しているので、ぜひこの機会に「DEAD OR ALIVE」シリーズならではの激闘を楽しんでみてはいかがだろうか。
▼『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』ローンチトレーラー
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round
（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）
ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：6380円（ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。
※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版
ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：無料
製品概要：
●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。
●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。
※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。
※新規追加コスチュームは付属しません。
【DLC情報】
タイトル：DOA6LR ストーリー開放権
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：2200円
タイトル：DOA6LR 各キャラクター使用権
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：1320円
タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：3300円
タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：1760円
タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：1760円
タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：3300円
タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：1760円
タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）
配信日：配信中（2026年6月25日）
価格：1760円
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります