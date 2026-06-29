コーエーテクモゲームスは6月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）などで発売中の激闘エンターテインメント「DEAD OR ALIVE 6」シリーズについて、全世界における製品版の累計販売本数（パッケージ出荷本数とダウンロード販売本数の合計）が100万本を突破したと発表。

「DEAD OR ALIVE」シリーズは戦略性に満ちたゲームシステム、ド派手な闘いを盛り上げる必殺技やダイナミックな演出、個性あふれるキャラクターたちが魅力の3D対戦格闘アクションゲームで、1996年に第1作目を発売して以来、世界中の多くのユーザーに支持され、今年でシリーズ30周年を迎えている。

『DEAD OR ALIVE 6』は2019年の発売以降、製品版および基本無料版を通じて多くのプレイヤーに楽しまれており、さらに2026年6月25日にはシリーズ最新作『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』を発売。

『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』では、激闘を自由に演出・撮影できる「フォトモード」をはじめ、オリジナル版で配信された5人のDLCキャラクター、新たなコスチュームなどを追加。シリーズファンはもちろん、本作で初めて「DEAD OR ALIVE」シリーズをプレイする人も楽しめる内容となっている。

また、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版』も配信中。今後も定期的なアップデートや機能拡張、新規コンテンツ配信を予定しているので、ぜひこの機会に「DEAD OR ALIVE」シリーズならではの激闘を楽しんでみてはいかがだろうか。

▼『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』ローンチトレーラー

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

【DLC情報】

タイトル：DOA6LR ストーリー開放権

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：2200円

タイトル：DOA6LR 各キャラクター使用権

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1320円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：3300円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：3300円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

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