コーエーテクモゲームスは8月6日、激闘エンターテインメント『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ダウンロードコンテンツ（以下、DLC）第6弾「ほのか“Secret Sunflower”セット」を配信。DLCの価格は、4着セットで3300円／単品で各1320円だ。

DLC第6弾「ほのか“Secret Sunflower”セット」は、ほのか専用コスチューム4着を詰め込んだDLCセット。ほのかがビーチを満喫するために選んだ水着に、向日葵の飾り、麦わら帽子、巨大な浮き輪、水鉄砲など、夏らしいコーディネートを加えた衣装となっている。4種類のカラーバリエーションを用意しているので、ぜひお好みのカラーでのバトルを楽しもう。

また、26年8月のDLCロードマップも公開。8月第1週から第3週までのコスチュームは「真夏の水着フェア」として、「ほのか」「マリー・ローズ」「NiCO」の水着コスチュームを配信する。ぜひ配信当日の情報公開を楽しみにしよう。

■DLC第6弾「ほのか“Secret Sunflower”セット」

名称：「ほのか“Secret Sunflower”セット」（デリシャスパッション／トロピカルドラゴン／スイートブルーベリー／ジューシーマンゴー）

配信日：配信中（2026年8月6日）

対応キャラクター：ほのか

販売価格：

単品：1320円

セット（4着）：3300円

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■『DOA6LR』26年8月DLCコンテンツ ロードマップ

名称：

・DLC第1弾「ほのか”Secret Sunflower”セット」（真夏の水着フェア）

・DLC第2弾「マリー・ローズ 新規コスチュームセット」（真夏の水着フェア）

・DLC第3弾 「NiCO 新規コスチュームセット」（真夏の水着フェア）

・DLC第4弾 「女天狗 新規コスチュームセット」

配信日：2026年8月中

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

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