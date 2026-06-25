コーエーテクモゲームスは6月25日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて、激闘エンターテインメント『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』を配信。本作はダウンロード専売で、価格は6380円だ。

あわせて、ローンチトレーラーを公開。ローンチトレーラーでは『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』に登場するキャラクターたちやストーリーを総集編として確認できるほか、人気キャラクター5名に追加される5着の新規コスチューム、新機能「フォトモード」、新ライティングシステム「OBORO」など、本作における新要素の魅力を詰め込んだ映像となっているので要チェックだ。

また、基本無料版も製品版と同時に配信を開始。かすみ、NiCO、マリー・ローズ、ほのかの4名の人気キャラクターで本作を楽しめるほか、新機能のフォトモードも利用できるので、ぜひ気軽にダウンロードして楽しんでみよう。

そして、ローンチトレーラー内において、新キャラクター「みなと」のデザイン画を公開。「みなと」は本作で初登場となる新規オリジナルキャラクターで、2026年夏に配信を予定している。今後の情報公開にぜひ期待しよう。

そのほか、公式サイトにて前作『DEAD OR ALIVE 6』からのセーブデータ引き継ぎおよびダウンロードコンテンツの引き継ぎ方法、ダウンロードコンテンツの価格なども公開している。今後も新キャラクター、新コスチューム、など、発売後も継続的なアップデートを実施予定。「DEAD OR ALIVE」シリーズ30周年記念作品となる本作をぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

▼『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=W2PPcTnO_O8

＜スクリーンショット＞

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

【DLC情報】

タイトル：DOA6LR ストーリー開放権

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：2200円

タイトル：DOA6LR 各キャラクター使用権

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1320円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：3300円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「不知火 舞」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権+デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：3300円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」使用権（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

タイトル：DOA6LR 「クーラ・ダイアモンド」デビューコスチュームセット（『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：1760円

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