Amazonセール情報大紹介！ 第1987回
999gのLG「gram」が13万円台。14型・16GB・512GB搭載モデルが27％オフ
2026年07月03日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LG 14型ノートPC「LG gram（14Z90RU-GA53J）」をチェック！
LGの14型ノートPC「LG gram（14Z90RU-GA53J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格184,000円のところ、27％オフの134,800円で販売中。
1kg前後の軽量モデルは高価格帯の製品も少なくない。そんな中で目を引くのが、LGの「LG gram（14Z90RU-GA53J）」だ。約999gの軽量ボディに16GBメモリ、512GB SSDを搭載した14型モデル。軽さを重視しながらモバイルノートを比較しているなら、一度目を通しておきたい。
①約999gの軽量ボディで持ち運びやすい14型モデル
14インチディスプレイを備えながら、質量約999gの軽量ボディを実現。薄型軽量、長時間駆動、高耐久とモバイルPCに求められる仕様を備え、毎日の持ち運びを考えた14型モデルとなっている。
②第13世代Core i5と16GBメモリを搭載
第13世代Core i5-1334Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB NVMe SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを採用し、Intel Iris Xe Graphicsを搭載する。
③14型WUXGA IPS液晶と各種インターフェース
14型WUXGA（1920×1200）のIPS液晶を採用し、アンチグレア仕様とDCI-P3 99％に対応。Thunderbolt 4対応USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードスロットを備え、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.1にも対応する。
製品スペック
【CPU】第13世代 Intel Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（NVMe）
【ディスプレー】14型 IPS液晶（1920×1200、WUXGA、アンチグレア、DCI-P3 99%）
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