ゲーム向け完全ワイヤレスイヤホンが特価。ソニー「INZONE Buds」が30％オフで20,800円

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【Amazonタイムセール】ソニー ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」をチェック！

ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,700円のところ、30％オフの20,800円で販売中。

ゲーム向けオーディオといえばヘッドセットが定番。没入感は魅力だが、長時間使っていると重さや蒸れが気になることもある。そんな中で注目したいのが、ソニーの「INZONE Buds」。ゲーム向けに設計された完全ワイヤレスイヤホンだ。

①USB Type-Cトランシーバーで低遅延接続

USB Type-Cトランシーバーによる2.4GHzワイヤレス接続に対応し、通信の遅延は30ms未満。Bluetooth LE Audioにも対応する一方、通常のBluetoothコーデックには対応していない。ゲームプレイを意識した接続仕様となっている。

②音場と音質を一人ひとりに最適化

ソニー独自開発の8.4mm「ダイナミックドライバーX」を採用し、迫力のある爆発音から細かな足音まで再現。さらに、音場とサウンドトーンの個人最適化に対応し、ゲームフィールド内の敵の位置や空間感を音で把握しやすくする。

③装着性とバッテリー性能を両立

耳への圧迫感を軽減する形状設計を採用し、長時間のゲームプレイでも快適に使用できる。低消費電力プロセッサーL1により、イヤホン単体で約12時間、充電ケースを含めると合計約24時間使用可能。5分の充電で約60分使える急速充電にも対応する。