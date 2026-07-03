Amazonセール情報大紹介！ 第1985回
ゲーム向け完全ワイヤレスイヤホンが特価。ソニー「INZONE Buds」が30％オフで20,800円
2026年07月03日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」をチェック！
ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,700円のところ、30％オフの20,800円で販売中。
ゲーム向けオーディオといえばヘッドセットが定番。没入感は魅力だが、長時間使っていると重さや蒸れが気になることもある。そんな中で注目したいのが、ソニーの「INZONE Buds」。ゲーム向けに設計された完全ワイヤレスイヤホンだ。
①USB Type-Cトランシーバーで低遅延接続
USB Type-Cトランシーバーによる2.4GHzワイヤレス接続に対応し、通信の遅延は30ms未満。Bluetooth LE Audioにも対応する一方、通常のBluetoothコーデックには対応していない。ゲームプレイを意識した接続仕様となっている。
②音場と音質を一人ひとりに最適化
ソニー独自開発の8.4mm「ダイナミックドライバーX」を採用し、迫力のある爆発音から細かな足音まで再現。さらに、音場とサウンドトーンの個人最適化に対応し、ゲームフィールド内の敵の位置や空間感を音で把握しやすくする。
③装着性とバッテリー性能を両立
耳への圧迫感を軽減する形状設計を採用し、長時間のゲームプレイでも快適に使用できる。低消費電力プロセッサーL1により、イヤホン単体で約12時間、充電ケースを含めると合計約24時間使用可能。5分の充電で約60分使える急速充電にも対応する。
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