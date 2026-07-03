Amazonセール情報大紹介！ 第1986回
ソニー50V型4K「BRAVIA」が37％オフで101,000円。Google TV搭載液晶テレビ
2026年07月03日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー 50V型4K液晶テレビ「BRAVIA（KJ-50X81L）」をチェック！
ソニーの50V型4K液晶テレビ「BRAVIA（KJ-50X81L）」がタイムセール対象。参考価格159,500円のところ、37％オフの101,000円で販売中。
テレビ市場では海外メーカーの選択肢も増えているが、ソニーの「BRAVIA」は今も気になるブランドのひとつだ。今回のモデルは、Google TVを搭載した50V型4K液晶テレビ。ネット動画も放送番組も1台で楽しめるモデルで、タイムセール中の今、チェックしておきたい。
①Google TVでネット動画もテレビもまとめて楽しめる
Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなど幅広いジャンルのアプリに対応。Googleアシスタントによる音声検索に対応するほか、AndroidやiPhoneの写真や動画、音楽、ネット動画を大画面へ映せる。
②放送もネット動画も4K X-Reality PROで高精細化
地上放送やネット動画など、さまざまなコンテンツを高精細化する「4K X-Reality PRO」を搭載。ハイビジョン映像の4Kアップコンバートや、4K映像の高精細化に対応したデータベースを参照し、映像に合わせた処理を行う。
③X-Balanced Speakerでクリアな高音質を実現
音の歪みを低減する形状の振動板を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感を高めてクリアな高音質を再現するほか、大容量のスピーカーボックスにより迫力のある重低音も実現する。
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