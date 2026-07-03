Amazonセール情報大紹介！ 第1984回
16型ノートPCをモバイルしたいなら。約1,199gのLG「gram Pro 16」がタイムセール
2026年07月03日 16時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LG 16型ノートPC「LG gram Pro 16（16Z95U-GU88J）」をチェック！
LGの16型ノートPC「LG gram Pro 16（16Z95U-GU88J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格298,000円のところ、6％オフの279,800円で販売中。
16型ノートは画面の広さが魅力だが、持ち歩く前提で選べるモデルは意外と多くない。「LG gram Pro 16」は約1,199gの軽量ボディを実現した16型ノート。大画面を外へ持ち出したい人は、一度チェックしておきたい。
①約1,199gで持ち歩ける16型ボディ
約1,199gの軽量ボディに加え、米国MIL規格に準拠した試験を7項目クリアした堅牢性を備える。16型ディスプレーを採用しながら厚さ約12.4mmの薄型設計となっており、軽量・極薄・堅牢ボディを特徴とするモデル。
②Copilot+ PC対応のRyzen AI 7モデル
AMD Ryzen AI 7 450プロセッサーを搭載したCopilot+ PC。32GB LPDDR5Xメモリと1TB NVMe SSDを組み合わせるほか、AI処理に特化したNPUを備える。最大23時間（アイドル時）のバッテリー駆動にも対応している。
③16:10のWQXGA液晶と充実したインターフェース
16型WQXGA（2560×1600）IPS液晶を採用し、16:10の表示領域やDCI-P3 99％の広色域、アンチグレア仕様を備える。HDMIやThunderbolt 4対応USB Type-C×2、USB Type-A×2を搭載し、Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 450
【メモリ】32GB LPDDR5X
【ストレージ】1TB SSD（NVMe）
【ディスプレー】16型 IPS（2560×1600、WQXGA、16:10、DCI-P3 99％、アンチグレア）
【Copilot+ PC】対応
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