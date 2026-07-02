Amazonセール情報大紹介！ 第1982回
8.8型タブレットにSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載。Lenovo「Legion Tab」が106,300円
2026年07月02日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」をチェック！
Lenovoの8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,500円のところ、33％オフの106,300円で販売中。
小型タブレットでは、高性能モデルの選択肢はまだ多くない。Lenovoの「Legion Tab」は、8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載したモデル。小型サイズと高い処理性能を両立したAndroidタブレットとして注目したい1台だ。
①8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
8.8型ディスプレイにQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサーを組み合わせたモデル。12GB LPDDR5Tメモリと256GBフラッシュメモリーを備え、Android 16を採用。Amazon限定モデルは本体色がグレイシャーホワイトとなる。
②3040×1904ドットの8.8型ディスプレイ
8.8型ワイドディスプレイは3040×1904ドットの高解像度パネルを採用。10点マルチタッチに対応するほか、Miracastによるワイヤレスディスプレイ機能も備える。USB 3.2 Type-CポートはDisplayPort出力にも対応する。
③約360gのボディに充実した機能を搭載
本体は約360g、厚さ約7.6mmのボディを採用。9000mAhバッテリーを搭載し、使用時間は約23時間。さらに、microSDカード（最大2TB）対応やDolby Atmos、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1981回
トピックス時短するなら、このゴリラ。爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」が13,154円
-
第1980回
トピックスDVDドライブ搭載のRyzen 7ノートが15万円台。NEC「LAVIE N15」がタイムセール
-
第1979回
トピックスGoogle TV・Wチューナー搭載。山善の50V型4Kテレビがタイムセールで54,900円
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1978回
トピックス約166gの軽量スマホ。AQUOS sense9が4万円台に値下がり
-
第1977回
トピックスSnapdragon 8s Gen 4搭載の13型タブレット、Lenovo「Idea Tab Pro」が7万円台
-
第1976回
トピックス超軽量カーボン骨で約84g。KIZAWA折りたたみ傘が25％オフの2,639円
-
第1975回
トピックス22畳対応で14,280円。360°吸引のブルーエア空気清浄機が43％オフ
-
第1974回
トピックス読書もノートもこれ1台。10.2型「Kindle Scribe」が38％オフで39,980円
- この連載の一覧へ