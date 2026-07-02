8.8型タブレットにSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載。Lenovo「Legion Tab」が106,300円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」をチェック！

Lenovoの8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,500円のところ、33％オフの106,300円で販売中。

小型タブレットでは、高性能モデルの選択肢はまだ多くない。Lenovoの「Legion Tab」は、8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載したモデル。小型サイズと高い処理性能を両立したAndroidタブレットとして注目したい1台だ。

①8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載

8.8型ディスプレイにQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサーを組み合わせたモデル。12GB LPDDR5Tメモリと256GBフラッシュメモリーを備え、Android 16を採用。Amazon限定モデルは本体色がグレイシャーホワイトとなる。

②3040×1904ドットの8.8型ディスプレイ

8.8型ワイドディスプレイは3040×1904ドットの高解像度パネルを採用。10点マルチタッチに対応するほか、Miracastによるワイヤレスディスプレイ機能も備える。USB 3.2 Type-CポートはDisplayPort出力にも対応する。

③約360gのボディに充実した機能を搭載

本体は約360g、厚さ約7.6mmのボディを採用。9000mAhバッテリーを搭載し、使用時間は約23時間。さらに、microSDカード（最大2TB）対応やDolby Atmos、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する。