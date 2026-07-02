VAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

本体1万円オフ＆Core 5・Core 7はさらにお得

VAIOストアでは、「VAIOストア サマーキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルでは、本体が1万円オフになるほか、Core 5またはCore 7選択時はさらに5,000円オフとなる。キャンペーン期間は8月5日(水)9時59分まで。

対象モデルは、VAIO SX12、VAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16の5シリーズ。新規会員登録でもらえる最大25,000円分の値引きクーポンコードも併用可能だ。

VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめモデル：VAIO F16（VJF1628）

VAIO F16 VJF1628

セール価格：152,800円～

「VAIO F16」は、16.0型ワイドディスプレイを搭載したスタンダードノートPC。縦横比16:10のディスプレイを採用し、WUXGA（1920×1200ドット）を標準搭載。

プロセッサーはCore 3 100U、Core 5 120U、Core 7 150Uを用意。Windows Hello対応HDカメラや指紋認証機能も備え、オンライン会議や日常の作業を快適に利用できる。