いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第199回
VAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン
2026年07月02日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
本体1万円オフ＆Core 5・Core 7はさらにお得
VAIOストアでは、「VAIOストア サマーキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルでは、本体が1万円オフになるほか、Core 5またはCore 7選択時はさらに5,000円オフとなる。キャンペーン期間は8月5日(水)9時59分まで。
対象モデルは、VAIO SX12、VAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16の5シリーズ。新規会員登録でもらえる最大25,000円分の値引きクーポンコードも併用可能だ。
VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめモデル：VAIO F16（VJF1628）
セール価格：152,800円～
「VAIO F16」は、16.0型ワイドディスプレイを搭載したスタンダードノートPC。縦横比16:10のディスプレイを採用し、WUXGA（1920×1200ドット）を標準搭載。
プロセッサーはCore 3 100U、Core 5 120U、Core 7 150Uを用意。Windows Hello対応HDカメラや指紋認証機能も備え、オンライン会議や日常の作業を快適に利用できる。
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