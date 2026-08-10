RTX 5070搭載ゲーミングPCが4万円引き。アーク「週替りセール」、各モデル限定5台

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各5台限定でBTOパソコンを特別価格で販売

アークでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。arkhiveのBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売しており、今回はゲーミングデスクトップPCをラインアップする。

セール対象モデルはBTOメニューからパーツ構成をカスタマイズ可能。今回の対象モデルは各5台限定で、予定台数に達した場合は期間内でもセール価格での販売を終了し、通常価格に切り替わる。今回のセール期間は8月12日まで。

RTX 5070・Core Ultra 7 265搭載モデルが4万円引き

arkhive Gaming Custom GC-I7G57M

基本モデル 375,800円 → 335,800円

Core Ultra 7 265とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBのDDR5-5600メモリと2TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。

ケースにはAntec「CX200M RGB Elite」を採用し、RGBファン5基を標準搭載。GIGABYTE B860M DS3H WIFI6Eマザーボードや750W 80PLUS BRONZE電源も備える。