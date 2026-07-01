任天堂は6月30日、公式情報番組「スプラトゥーン レイダース Direct」を放送した。

これは、2026年7月23日に発売を控えるシリーズ初のスピンオフ作品「スプラトゥーン レイダース」に関する映像。実際のゲームプレイも交え、ブキやガジェット、強大な敵や冒険の舞台となるウズシオ諸島にまつわることを紹介している。

本作は手先が器用な主人公「メカニック」となり、すりみ連合の3人と協力してウズシオ諸島を冒険するアクションシューティングゲーム。RPGのようにレベルアップしたり、強いブキやガジェットをカスタマイズして成長していく楽しみもあるようだ。

ユーザーからは「対戦系は苦手だけど、ハクスラ系っぽいし興味出てきた」「面白そうやなぁ、体験版とかないのかなぁ」「予想以上に面白そうなんで予約してきました！」「やりたい！けどSwitch 2専用か…」「モンハンみたいな感じかね」「これは…沼では」「ローグライクやハクスラ好きなら秒買い案件」「7月はやりたいゲームがいっぱいで忙しい！」など、好評の声が寄せられていた。

発売までいよいよ1ヵ月を切った本作。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：スプラトゥーン レイダース

ジャンル：アクションシューティング

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年7月23日

価格：7480円（パッケージ）／6480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～4人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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