いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第198回
終了間近。16GB→32GBメモリ化が777円のドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
2026年07月02日 16時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
777円でメモリ増設やグラボ変更が可能
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で利用できる。さらに、一部モデルではGeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更も777円で利用可能。対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で用意している。
また、SSDカスタマイズキャンペーンも同時開催。対象モデルでは1TBから2TBへのSSD増量を7,777円または17,777円で利用できる。キャンペーン期間は7月3日10:59まで。
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