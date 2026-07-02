終了間近。16GB→32GBメモリ化が777円のドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」

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777円でメモリ増設やグラボ変更が可能

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で利用できる。さらに、一部モデルではGeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更も777円で利用可能。対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で用意している。

また、SSDカスタマイズキャンペーンも同時開催。対象モデルでは1TBから2TBへのSSD増量を7,777円または17,777円で利用できる。キャンペーン期間は7月3日10:59まで。