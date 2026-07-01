アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第41回
1本約86円は事件！ ルイボスティー24本がセール中、しかもラベルレスで後片付けラク！
2026年07月01日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「アサヒ飲料 ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
南アフリカ産ルイボス茶葉を100％使用した「アサヒ ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
Amazonタイムセールでは、過去価格2,236円から7％オフの2,073円で販売されています。1本あたりの価格は約86円です。
「アサヒ飲料 ルイボスティー」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ飲料 ルイボスティー」は、南アフリカ産ルイボス茶葉を100％使用した無香料、無着色のルイボスティーです。ノンカフェインで、心地よい香りと飲み飽きないすっきりとした後味が特徴とされています。
ラベルを省いたラベルレス仕様のペットボトルを採用しており、ラベルをはがす手間を軽減しています。
まとめ：Amazonタイムセールはまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アサヒ飲料 ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」を過去価格より7％オフで購入できます。
毎日飲むお茶をまとめ買いしたい人にとって、お得に購入できるタイミングです。セールの機会にストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第40回
グルメ2Lペットボトル8本で1000円以下！ 伊藤園のミネラルウォーターがAmazonでお買い得
-
第39回
グルメカフェイン気にせずゴクゴクいける！ 「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」タイムセールで13％オフ
-
第38回
グルメ小腹も非常時もこれで勝つ！ カロリーメイト10箱セットがAmazonタイムセールで23％オフ
-
第37回
グルメ40袋だぞ、40袋！ ドトールの4種飲み比べドリップコーヒーがタイムセールでコーヒー天国
-
第35回
グルメ冷蔵庫を喫茶店にしろ！ 業務用の無糖アイスコーヒー12本セットがセール中
-
第34回
グルメ家に吉野家がある生活、始まってしまう……牛丼・豚丼・紅生姜の11袋セットが10％オフ
-
第33回
グルメコーヒーがぶ飲み民は必見 ネスカフェのボトルコーヒー900mlがAmazonで1本149円
-
第32回
グルメ「最近コーヒー高すぎ」と感じる人へ、100袋入りドリップコーヒーが大幅値下げ中
-
第31回
グルメ夏の常備用にまとめ買い！ 「健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が15％オフで登場
-
第30回
グルメ「冷凍庫に吉野家がある」という幸せ。牛丼＆豚丼の11袋セットがAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ