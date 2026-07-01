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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第41回

1本約86円は事件！ ルイボスティー24本がセール中、しかもラベルレスで後片付けラク！

2026年07月01日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ飲料 ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　南アフリカ産ルイボス茶葉を100％使用した「アサヒ ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　Amazonタイムセールでは、過去価格2,236円から7％オフの2,073円で販売されています。1本あたりの価格は約86円です。

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「アサヒ飲料 ルイボスティー」の特徴
Amazon商品ページより

　「アサヒ飲料 ルイボスティー」は、南アフリカ産ルイボス茶葉を100％使用した無香料、無着色のルイボスティーです。ノンカフェインで、心地よい香りと飲み飽きないすっきりとした後味が特徴とされています。

　ラベルを省いたラベルレス仕様のペットボトルを採用しており、ラベルをはがす手間を軽減しています。

まとめ：Amazonタイムセールはまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アサヒ飲料 ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本」を過去価格より7％オフで購入できます。

　毎日飲むお茶をまとめ買いしたい人にとって、お得に購入できるタイミングです。セールの機会にストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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