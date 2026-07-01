朝からテンション上がるぅ！「ポケモンスリープ」3周年でダイパ御三家が新登場
ポケモンは7月1日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、2026年7月13日より「3周年記念フェスティバル」を開催すると告知した。
このイベントでは、シンオウ地方の御三家「ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ」が新登場する。「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」で最初に仲間になるポケモンたちだ。
この発表にユーザーは「3周年おめでとう！」「朝からテンション上がるぅ！」「寝る時間を意識し始めてはや3年…ポケモン効果すごい」「ナエトルでまっしろミント生産とかある？」「ポッチャマ可愛い～」「ド世代なのでめちゃくちゃ嬉しい!!」などの声が寄せられている。
また、7月6日～7月13日には「もうすぐ3周年キャンペーン」を開催。期間中は毎日ボーナスポイント150をプレゼントするほか、2周年で登場したホウエン地方の御三家「キモリ、アチャモ、ミズゴロウ」が出現しやすくなる。ゆめのかけら獲得量も1.5倍になるなど、よりお得な一週間となりそうだ。
さらに、7月17日～8月23日には横浜みなとみらいにて、リアルイベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を開催。スタンプラリーや巨大なカビゴンを楽しめるほか、特別なイベントグッズを販売するショップも開催するという。
・【イベント予告】3周年記念フェスティバル
https://www.pokemonsleep.net/news/343136303333343232363033393736373035/
・【キャンペーン】「もうすぐ3周年キャンペーン」
https://www.pokemonsleep.net/news/343136303333343232383736363036343636/
・「ポケスリ3周年 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ」
https://www.pokemonsleep.net/news/343132333238363535363637303638393239/
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
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