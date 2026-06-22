ポケモンは6月22日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」3周年記念のリアルイベントを、横浜にて開催すると発表した。期間は2026年7月17日～8月23日となる。

本イベントの正式名称は「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」。7月20日に迎えるポケスリ3周年を記念したイベントだ。

横浜みなとみらいを会場とし、ランドマークプラザにはグッズショップや巨大なカビゴンが登場。MARK IS みなとみらいには夏に嬉しいドリンクスタンドが設置されるという。

イベントでは会場のあちこちに、様々なポケモンが眠っているとのこと。「ねがお」をリサーチして、スタンプラリーを楽しめる。

さらに、トヨタ自動車が開発したパワーナップ（積極的仮眠）体験チェア「おひるねかいふく装置」が敷設されるとのこと。「眠る」ことに重きを置いたゲームのため、イベントで仮眠体験してみるのも面白そうだ。

「ポケスリ」3周年の記念イベント。スタンプラリーやイベント会場への入場は無料なので、ポケモン好きなら見逃せない催しになりそう。ぜひ夏のお出かけにスケジュールを組んでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

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Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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