人狼界隈ざわつく ポケモン、新作ボードゲーム「お前、もしかしてロケット団？」
ポケモンは7月14日、新作ボードゲーム「お前、もしかしてロケット団？」を発表。2026年11月発売予定としている。
新作ボードゲーム— 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 14, 2026
『お前、もしかしてロケット団？』
2026年11月発売予定
⚡続報をお楽しみに💨 pic.twitter.com/PlRQ82a3Fw
公開された画像では「わるだくみ」していそうなトレーナーやピカチュウ、ドガースが映っており、「人狼系」のボードゲームではないかと予想されている。
ゲームのルールは未公開だが、ピカチュウに指示を出すカードが2枚映っている。左上には天気を示していそうなマークがあるが、攻撃力やHPを示すものは見えず、どんな内容なのか予想がつかない。
ユーザーからは「タイトルだけで疑心暗鬼になる」「人狼系か、おもしろそう！」「めちゃめちゃ言いたい」「答えてあげるが世の情け！」など、好感触な声が寄せられている。
11月の発売に向け、続報に期待しよう。
※カードの画像は開発中のものです。
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