ポケモンは7月14日、新作ボードゲーム「お前、もしかしてロケット団？」を発表。2026年11月発売予定としている。

公開された画像では「わるだくみ」していそうなトレーナーやピカチュウ、ドガースが映っており、「人狼系」のボードゲームではないかと予想されている。

ゲームのルールは未公開だが、ピカチュウに指示を出すカードが2枚映っている。左上には天気を示していそうなマークがあるが、攻撃力やHPを示すものは見えず、どんな内容なのか予想がつかない。

ユーザーからは「タイトルだけで疑心暗鬼になる」「人狼系か、おもしろそう！」「めちゃめちゃ言いたい」「答えてあげるが世の情け！」など、好感触な声が寄せられている。

11月の発売に向け、続報に期待しよう。

※カードの画像は開発中のものです。