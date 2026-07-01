いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第196回
32GB化も750W GOLD電源化も777円で！ 白いRTX 5060 Ti搭載PCも対象
2026年07月01日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
グラボ変更やメモリ増設がお得な期間限定キャンペーン
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できる。対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用可能だ。
一部モデルではGeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更も777円で利用できる。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：209,980円
Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GBメモリ、500GB Gen4 SSDを搭載したホワイトカラーのデスクトップPC。『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』となっている。
本製品は「夏のボーナス先取りキャンペーン」の対象モデル。16GB→32GBメモリへの増設を＋777円で追加できるほか、650W→750W GOLD電源へのアップグレードも＋777円で利用可能だ。
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