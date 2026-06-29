SNKは6月29日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』（以下、餓狼伝説 CotW）について、アニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」とのコラボレーションキャラクター「ケンシロウ」をSeason 2 DLCキャラクターとして配信。また、Season3が2026年7月より開幕すると発表。

▼「ケンシロウ」キャラクタートレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/3s6VAxvedng

英語ボイス：https://youtu.be/yFMFPRU1w00

●伝説に加わりしは“七つの傷を持つ男”――世紀末の救世主が、サウスタウンに降り立つ

2026年3月に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」において発表された、アニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」と対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 CotW』とのコラボレーションの一環として、Season Pass 2 最後のDLCキャラクター「ケンシロウ」が登場。

『餓狼伝説 CotW』における「ケンシロウ」は、高速かつ重厚な打撃を軸に、秘孔突きによる状態変化やコンボ性を取り入れた“北斗神拳”の使い手として登場する。非常にテクニカルかつ破壊力の高いファイターで、一瞬の読みと間あいが勝敗を分ける、緊張感あふれるバトルスタイルが特徴だ

ケンシロウ | Kenshiro

Voice Actor ［日本語］：武内駿輔さん／［英語］Clayton Alexanderさん

胸に刻まれた七つの傷を持つ、究極の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者。北斗神拳を我がものにしようと企む者の力によって、サウスタウンへと呼び出された。弱き者に手を差し伸べる優しさを持つが、悪党には一切容赦しない。滅びの影に覆われたこの街で、ケンシロウは巨悪を打ち砕く。

●キャラクター毎のストーリーが楽しめる「EOST MODE」と「ARCADE MODE」にもケンシロウのストーリーが追加！

RPGモード「EOST MODE」：

サウスタウンで目を覚ましたケンシロウ。そこで彼はテリーや舞と知りあい、ふとあることに気づく。この街には得体の知れない瘴気のようなものが立ち込めていたのだ。ケンシロウはその謎の瘴気を追いサウスタウンを駆け巡る。

「ARCADE MODE」：

ケンシロウがふと目を覚ますとそこは、荒廃した世界ではなく、高層ビルが立ち並ぶ近代的な場所であった。ここはクラウザーという男が支配する街、サウスタウン。弱き者は倒れ、横暴な者達であふれかえっている。ケンシロウは拳を握りしめ、志を同じくするテリーや北斗丸、ほたるとともに新たに開催されたKOFへと参加するのであった。すべてはクラウザーと戦う為に。

■2026年7月より、Season 3の開幕が決定！

詳細については後日改めて発表するとのことなので、続報を楽しみにしよう。

■『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』が40％オフ！ MID-YEAR SALEを開催中

本作を40％オフで購入できる MID-YEAR SALEを各デジタルストアで開催中。「Season Pass 1」もお買い得になっているので、お見逃しなく。

【MID-YEAR SALE 概要】

■対象タイトル：

・『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』 デジタル版（Season Pass 1 + 2）

通常価格：6490円 → セール価格：3894円（40％オフ！）

・『餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition』 デジタル版

通常価格：2980円 → セール価格：2235円（25％オフ！）

・『餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1』 デジタル版

通常価格：1480円 → セール価格：992円（33％オフ！）

■対象プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic games）

■セール詳細ページ

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/mid-year-sale/

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：

SPECIAL EDITION：発売中（2025年4月24日）

Legend Edition：配信中（2026年1月23日）

Standard Edition：配信中（2026年4月24日）

価格：

Standard Edition：2980円（ダウンロード版）

Legend Edition（Season Pass 1 + 2）：6490円（ダウンロード版）

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1

配信日：配信中（2026年4月24日）

価格：1480円

内容：

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（配信中）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

配信日：配信中（2026年2月22日）

価格：1980円

内容：

DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）

DLCキャラクター「Mr. KARATE」（配信中）

DLCキャラクター「ケンシロウ」（配信中）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

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©CAPCOM

© 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※ゲーム画面は開発中のものです。

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