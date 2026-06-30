SNKは6月29日、対戦格闘ゲーム「龍虎の拳」シリーズのタイトル『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R』をPC（Steam）で展開している「NEOGEOプレミアムセレクション」に追加すると発表。発売日などの詳細は、後日発表となる。

本作は、1996年に登場した『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』をベースに、現行プラットフォーム向けに各種システムの最適化を施したリマスター作品。従来の対戦格闘ゲームの枠を超えた自由度の高いアクションと多彩なモーション表現を特徴としている。

『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』は「龍虎の拳」シリーズの中でもとくに個性的なタイトルとして評価を受けており、本リマスター版では、原作の独自性を活かしつつ、オンライン対戦など現代的な機能を備え、新旧のプレイヤーが楽しめる内容となっている。

中でも特筆すべきは、新たなプレイアブルキャラクターを二体追加していることから、従来のリマスター作品とは一線を画す製品へとリファインされている点だ。

タイトルに追加された「R」にはこうした本作のコンセプト概念を示す「REIGNITE（再始動）」「RETUNED（再調整）」「REVIVAL（復活）」といったワードと、奇しくも同じ頭文字を有する主要キャラクター、RYOとROBERTの要素が含まれている。

▼PC（Steam）版『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R』製品トレーラー

https://youtu.be/CbXl8fi2jI0

【龍虎の拳シリーズ概要】

1992年にSNKがネオジオ向けに発売した対戦型格闘ゲームであり、『龍虎の拳』はSNKを代表する格闘ゲームシリーズのひとつ。海外では『ART OF FIGHTING』の名称で知られている。

1994年にはシリーズ二作目となる『龍虎の拳2』が、そして1996年には本作のオリジナルである『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』が発売されている。

リョウ・サカザキとロバート・ガルシアという2人の空手家を中心に、犯罪都市サウスタウンを舞台としたストーリーと格闘を描いた作品だ。

【龍虎の拳 外伝とは】

龍虎の拳の外伝作品にあたり、グラスヒル・バレーを舞台に、さまざまな格闘家たちの戦いやドラマを描いた作品。敵の攻撃を受け流すさばき、倒れた相手に対してダメージを与えられるダウン攻撃、一本で試合を終了させてしまうアルティメットKOが搭載され、大幅なシステム変更が行われた。

グラフィックに関しては、モーションキャプチャーをベースにしたロトスコープ技法アニメーションにより、ドット絵は非常に滑らかな表現となり、1996年当時、2D格闘ゲームの新境地を切り拓いた作品と評された。

■REIGNITE

●待望の参戦！ 「キング」 「ユリ」 がプレイアブルキャラクターとして追加

「龍虎の拳」シリーズの人気キャラクターでありながら、オリジナルの『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』には未登場だった「キング」と「ユリ・サカザキ」の2キャラクターが、新たにプレイアブルキャラクターとして追加される。外伝のシステムで躍動する彼女たちの美しくも新しい闘いを、その手で体感しよう。

キング

ムエタイをベースとした格闘スタイルを操るファイター。冷静沈着な戦いぶりと鋭い蹴り技を武器に、確かな実力で数々の強敵と渡りあってきた。

そのクールな立ち振る舞いとは裏腹に、家族を想う強い意志を持ち、過酷な状況の中でも自らの信念を貫く姿は、多くのプレイヤーから支持を集めている。

シリーズを通じて高い人気を誇るキャラクターのひとりであり、華麗かつ実戦的なバトルスタイルが魅力。

ユリ・サカザキ

極限流空手を体得した格闘家であり、リョウ・サカザキの妹。明るく自由奔放な性格ながら、優れた格闘センスを持つ実力派ファイター。

過去の経験をきっかけに空手を学び、独自のアレンジを加えたダイナミックな技を駆使して戦う。軽快でスピード感あふれるバトルスタイルと親しみやすいキャラクター性が特徴だ。

シリーズを象徴する女性キャラクターとして、長年にわたり高い人気を誇る。

■RETUNED

●極限の闘いはさらなる高みへ！ 既存キャラクターのバランス調整を実施

既存キャラクターを対象に、よりエキサイティングな攻防を実現すべく徹底的なバランス調整を実施。これにより戦術の幅が広がり、さらなる奥深い駆け引きが可能となっている。

●世界と繋がる快適なバトル！ ロールバック形式のオンライン対戦を実装

格闘ゲームシーンの最前線に対応すべく新たに「ロールバック方式ネットコード」を搭載。ネットワークの遅延を感じさせない圧倒的な快適さにより、ストレスのないオンライン対戦を実現する。

●より遊びやすく、より深く！ 充実のアップデート要素

腕を磨くための「トレーニングモード」の機能拡張や、手軽に熱戦を楽しむことのできる「VSモード」など、より快適なゲームプレイ実現に向けたアップデートを多数実施。初心者から熟練者まで、とことん遊び尽くせる新要素を搭載している。

【ゲーム情報】

タイトル：ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 R

ジャンル：対戦格闘

販売：SNK

プラットフォーム：PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定

プレイ人数：1～2人（オンラインマルチ／ローカルマルチ）

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