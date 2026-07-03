インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は7月3日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」にてアップデート2.4.0を配信。新モード【逆算チキンレース】が実装された。

新モードでは、参加者全員が隠れたのち、1人ずつ見た目が公開され、全員がハンターとなって隠れ場所を見つけていく“短期決戦”向けのモードとなっていた。

公開された隠れプレイヤーの見た目から「どこに隠れているか」を推測するのがカギ。赤く塗られていれば「肉に擬態している？」、茶色に塗られていれば「壁や床に擬態している？」と推測できるわけだ。なまじハイレベルな擬態（絵画など）をすると、逆に即バレする可能性も。

早く発見して撃てば高ポイントゲット、あるいは見逃しポイントで逃げ切ってポイントを稼いでも良い。参加者の中でもっともポイントを稼いだ人が勝者となる。

そのルールの特性上、マップを熟知していることが前提。発売からそれなりに時間が経ち、マップ構成が頭に入ってきたころに出すモードとして、とてもよく考えられている。

ぜひこの週末にでも、新モードを遊んでみてはいかがだろうか。