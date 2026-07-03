「めっちゃカメレオン」新モード“逆算チキンレース”実装 慣れてきた熟練者向けの遊びか
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は7月3日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」にてアップデート2.4.0を配信。新モード【逆算チキンレース】が実装された。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) July 2, 2026
アップデート2.4.0が配信されました
🐔新モード【逆算チキンレース】
隠れプレイヤーの見た目から隠れ場所を推測し、一番最初に発見してポイントを稼ごう！隠れている人は見逃しポイントで稼ごう！
もっともポイントが多い人の勝ち！… pic.twitter.com/vjM0LClCR7
新モードでは、参加者全員が隠れたのち、1人ずつ見た目が公開され、全員がハンターとなって隠れ場所を見つけていく“短期決戦”向けのモードとなっていた。
公開された隠れプレイヤーの見た目から「どこに隠れているか」を推測するのがカギ。赤く塗られていれば「肉に擬態している？」、茶色に塗られていれば「壁や床に擬態している？」と推測できるわけだ。なまじハイレベルな擬態（絵画など）をすると、逆に即バレする可能性も。
早く発見して撃てば高ポイントゲット、あるいは見逃しポイントで逃げ切ってポイントを稼いでも良い。参加者の中でもっともポイントを稼いだ人が勝者となる。
そのルールの特性上、マップを熟知していることが前提。発売からそれなりに時間が経ち、マップ構成が頭に入ってきたころに出すモードとして、とてもよく考えられている。
ぜひこの週末にでも、新モードを遊んでみてはいかがだろうか。
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