アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第39回
カフェイン気にせずゴクゴクいける！ 「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」タイムセールで13％オフ
2026年06月26日 20時00分更新
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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」は、挽きたての豊かな香りとすっきりとした味わいが特徴というアイスコーヒーです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,355円のところ、13％オフの2,049円で販売されています。12本セットのため、1本あたりの価格は約171円です。
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」は、挽きたての豊かな香りとすっきりとした味わいが特長の調製コーヒー飲料です。無糖タイプのカフェインレスで、カロリーゼロとなっています。
飲みやすく、ゴクゴク飲める味わいだとしています。また、持ちやすく注ぎやすいボトル形状を採用しています。
まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで13％オフとなっています。
1本あたり約171円で購入できるため、ストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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