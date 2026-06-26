徳島県産すだち果汁100％使用！「阿波の香りすだち酎辛口」がAmazonタイムセール対象に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「日新酒類 阿波の香りすだち酎辛口 720ml」がAmazonタイムセールに登場！

日新酒類の「阿波の香りすだち酎辛口 720ml」が、Amazonタイムセールの対象商品になっています。

参考価格1,799円のところ、15％オフの1,525円で販売中です。

「日新酒類 阿波の香りすだち酎辛口」の特徴

Amazon商品ページより

「阿波の香りすだち酎辛口」は、徳島県産のすだち果汁を100％使用したリキュールです。8月から9月に収穫されたすだちの果汁を使用し、本格麦焼酎をブレンドしています。アルコール度数は25％です。

定番の「すだち酎」より甘さを抑えた辛口タイプで、麦焼酎のコクとキレが特徴とされています。また、スッキリとした味わいで、本格焼酎を好む人におすすめの商品と紹介されています。

まとめ：Amazonタイムセールでお得に購入できるチャンス！

「日新酒類 阿波の香りすだち酎辛口 720ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなっています。

徳島県産すだち果汁100％を使用した辛口タイプのリキュールを試してみたい人は、この機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。