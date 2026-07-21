アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第228回
やっぱり夏は角ハイだよね！「角ハイボール」24缶が16％オフ
2026年07月21日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「角ハイボール 350ml×24缶」が現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,220円のところ、16％オフの4,379円で販売中です。1本あたり約182円で購入できます。
「角ハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
「角ハイボール 350ml×24缶」は、自宅で気軽に楽しめる角ハイボール缶です。ソーダの爽快なのど越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追求したとしています。
レモンスピリッツで風味付けすることで、飲食店などで提供されるレモンを絞ったスタイルをイメージした「ちょいしぼ角ハイボール」を実現しているのも特徴です。
12年にわたる研究を経て新たに非加熱製法を開発し、炭酸ガス圧による爽快な味わいによって、「角瓶」由来のコクやレモンの香りをより感じられる仕上がりになったとしています。アルコール度数は7％です。
まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス！
サントリーの「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで16％オフとなっています。
1本あたり約182円で購入できるため、自宅用のストックを考えている人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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