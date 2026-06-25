シャキール・オニール選手がカバーを飾るシーズン8には、夏全開の報酬が盛りだくさん！
『NBA 2K26』 シーズン8でオフシーズンを支配しよう！
2Kは6月25日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で発売中の『NBA 2K26』について、シーズン8の配信日を発表。配信日は、2026年6月26日となる。
NBAはオフシーズン真っ只中、WNBAはオールスターへ向けて熱戦が繰り広げられるこの季節、『NBA 2K26』シーズン8ではバスケットボール界のレジェンド、シャキール・オニール選手がカバーを飾る。
マイキャリアやマイチーム、The Wなどに新たなコンテンツが登場。暑さに負けず、ザ・シティ*を探索しながら新しい報酬やチャレンジを楽しもう。
▼『NBA 2K26』シーズン8トレーラー（英語版）
https://youtu.be/paFRPfVYn7Q
■シーズン8の注目ポイントと報酬を紹介！
●マイキャリア：シーズン8はシャキール・オニール選手のペイント支配がテーマ。プレイヤーはレベル18で一輪車、レベル19でシャーロット・ホーネッツのマスコット「ヒューゴ」、レベル33でグリーン ブラッドライン、レベル39でアニメーション ライトショー ワンジー、レベル40で +1 キャップブレイカーなどを獲得できる。
●パーク：オールドタウンが復活。『NBA 2K15』の人気コートがリマスターされてシーズン8に帰ってくる。このクラシックなストリートボールの環境でチームを率いて、ランキングの頂点を目指そう。
●マイチーム：マイチームの報酬トラックには、レベル1 G.O.A.T. キャンデース・パーカー選手、レベル28 ダークマターのベッキー・ハモン コーチカード、レベル35 G.O.A.T クリス・ポール選手、レベル40 G.O.A.T. パオロ・バンケロ選手（SF/PF）などが登場する。
●The W オンライン**：WNBAのシーズンはシカゴで開催されるオールスターゲームを前に盛り上がっている。ウィークリー報酬では、ケイトリン・クラーク選手やジャッキー・ヤング選手のジャージが、そしてシーズン報酬では、ロサンゼルス・スパークスのバスケットボールやジャージカード、5000VC（ゲーム内通貨）などが獲得可能だ。
●シーズン8 プロ パス＆殿堂入りパス***：シーズン8 プロ パスでは、フルスロットル フィット、ホワイトドラゴンの服、無敵のクーパー・フラッグ選手を含む自動報酬のほか、レベル9でレスラーのフェイスペイント、レベル21でアニメーション ツートン オーバーオール、レベル30でアトランタ・ホークスのマスコット「ハリー・ザ・ホーク」、レベル40でプロ パス G.O.A.T. パオロ・バンケロ選手（SF/PG）など40レベル分のプレミアムコンテンツが追加で獲得できる。
『NBA 2K26』 シーズン8の詳細については、最新のコートサイドレポート（英語版）をチェックしてほしい。
*ザ・シティおよび関連コンテンツは第9世代機でのみご利用可能です。
**The Wオンラインモードおよび関連コンテンツは、第9世代機でのみご利用可能です。
***『NBA 2K26』シーズン8シーズンパスの無料報酬はゲームプレイによってアンロックできます。『NBA 2K26』プロシーズンパスおよび殿堂入りパスは個別に購入可能ですが、ゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスは、ゲームプレイを通じて獲得可能なシーズン追加報酬をアンロックします。プロ パスおよび殿堂入りパスは韓国ではご利用いただけません。
【ゲーム情報】
タイトル：『NBA 2K26』 BEST PRICE
ジャンル：スポーツ
販売：2K
開発：Visual Concepts
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
★パッケージのみ
発売日：発売中（2026年3月19日）
価格：
PS5：4730円
Switch：3990円
Switch 2：4360円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：NBA 2K26
ジャンル：スポーツ
販売：2K
開発：Visual Concepts
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年9月5日）
価格：
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC通常版：9460円（ダウンロード版）
Switch 2通常版：8800円（ダウンロード版）
Switch通常版：7990円（ダウンロード版）
PS5／XSX|S／PCスーパースター エディション：1万4080円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
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