NBAとWNBAのスーパースターたちが躍動！
『NBA 2K27』のゲームプレイトレーラーが公開！8月19日にはゲーム情報公開イベントのライブ配信も
2Kは7月31日、Visual Concepts開発によるNBAビデオゲームシリーズ最新作『NBA 2K27』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、公式ゲームプレイトレーラーを公開。
ゲームの発売日は2026年9月4日（アーリーアクセスで8月29日）、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
▼『NBA 2K27』ゲームプレイトレーラー（英語版）
https://youtu.be/vQ2jNNbh1TU
■ゲーム情報公開イベントを2026年8月19日に配信！
ゲームの全容を公開する「プレシーズンブレイクダウン：『NBA 2K27』ゲーム情報」をライブ配信決定！ シリーズ史上最高の1年を終えた今、「NBA 2K」の未来を作り上げるのは、ファンの支援とフィードバック。
2Kはコミュニティのために、『NBA 2K27』のゲーム情報を一日で一挙公開する。今作における最注目の革新的な要素や新機能を徹底解説し、『NBA 2K27』のすべてを深掘りするので、ぜひともチェックしよう。
本イベントはTwitch／YouTube／TikTok／Xにて、日本時間2026年8月19日午前2時よりライブ配信（英語配信）する。
■コミュニティの声を反映した新機能およびモードのアップデートを実施
コミュニティの声を反映した機能およびアップデートの一部を紹介。
・ゲームプレイ
よりバランスの取れたゲーム体験のために、The RECなどのモードで、AIディフェンダーがより効果的にシュートを妨害。そして、ポジショニングも向上する。
また、ダンクメーターでは、ジャンプした瞬間からフィニッシュまで、常にディフェンスポジションの影響を受けるようになる。オープンな状況ではグリーンの範囲が広がり、ディフェンダーが接近してきた場合はグリーンの範囲が縮小する。
・マイプレイヤービルダー
『NBA 2K27』では、バッジの数が前作の40個から53個に拡張する。新たに19個のバッジが追加されているため、より個性的なビルドを作成できる。新バッジの詳細は続報を待とう。
また、キャップ ブレイカーが復活。コミュニティの要望に応え、プレイヤーはビルダーで直接、スキルブーストのプレビューを確認できるようになっている。
・マイチーム
シリーズ初の試みとして、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2の間でオークション ハウスが統合され、マイチーム史上最大規模のコミュニティ出品カードプールが誕生する。
これにより、オークション ハウスの品ぞろえがより豊富になり、お目当てのカードをより安定した価格で見つけやすくなる。さらに、オークションでカードを落札した際の認証待ちがなくなり、カードをすぐに利用できるようになった。
・マイNBA
新しいCBAのセカンドエプロンの影響や、フリーエージェントへのトレード拒否条項の提示機能など、ファンの要望に応えて現行のルールを反映させた。これは新要素の一部に過ぎないので、さらなる続報を待ってほしい。
・マイキャリア＆ザ・シティ
ネオンが輝く新たなザ・シティが登場。好評だった前作の集約されたレイアウトを継承しつつ、ストリートバスケットボールの聖地である「Rucker Park」がゲーム内で再現される。Street Kingsや今年のマイキャリアの序章ストーリーである「火とコンクリート」に登場する。
【ゲーム情報】
タイトル：NBA 2K27
ジャンル：スポーツ
販売：2K
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年9月4日
価格：
スタンダードエディション：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックス エディション：1万4080円（ダウンロード版）
ウルトラ エディション：1万9910円（ダウンロード版）
※：パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
※：「デラックス エディション」と「ウルトラ エディション」はアーリーアクセスで8月29日よりプレイ可能。ウルトラ エディションは、PS5、XSX|S、およびPCで9月6日までのみ配信予定。
CERO：A（全年齢対象）
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