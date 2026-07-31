2Kは7月31日、Visual Concepts開発によるNBAビデオゲームシリーズ最新作『NBA 2K27』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、公式ゲームプレイトレーラーを公開。

ゲームの発売日は2026年9月4日（アーリーアクセスで8月29日）、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『NBA 2K27』ゲームプレイトレーラー（英語版）

https://youtu.be/vQ2jNNbh1TU

■ゲーム情報公開イベントを2026年8月19日に配信！

ゲームの全容を公開する「プレシーズンブレイクダウン：『NBA 2K27』ゲーム情報」をライブ配信決定！ シリーズ史上最高の1年を終えた今、「NBA 2K」の未来を作り上げるのは、ファンの支援とフィードバック。

2Kはコミュニティのために、『NBA 2K27』のゲーム情報を一日で一挙公開する。今作における最注目の革新的な要素や新機能を徹底解説し、『NBA 2K27』のすべてを深掘りするので、ぜひともチェックしよう。

本イベントはTwitch／YouTube／TikTok／Xにて、日本時間2026年8月19日午前2時よりライブ配信（英語配信）する。

■コミュニティの声を反映した新機能およびモードのアップデートを実施

コミュニティの声を反映した機能およびアップデートの一部を紹介。

・ゲームプレイ

よりバランスの取れたゲーム体験のために、The RECなどのモードで、AIディフェンダーがより効果的にシュートを妨害。そして、ポジショニングも向上する。

また、ダンクメーターでは、ジャンプした瞬間からフィニッシュまで、常にディフェンスポジションの影響を受けるようになる。オープンな状況ではグリーンの範囲が広がり、ディフェンダーが接近してきた場合はグリーンの範囲が縮小する。

・マイプレイヤービルダー

『NBA 2K27』では、バッジの数が前作の40個から53個に拡張する。新たに19個のバッジが追加されているため、より個性的なビルドを作成できる。新バッジの詳細は続報を待とう。

また、キャップ ブレイカーが復活。コミュニティの要望に応え、プレイヤーはビルダーで直接、スキルブーストのプレビューを確認できるようになっている。

・マイチーム

シリーズ初の試みとして、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2の間でオークション ハウスが統合され、マイチーム史上最大規模のコミュニティ出品カードプールが誕生する。

これにより、オークション ハウスの品ぞろえがより豊富になり、お目当てのカードをより安定した価格で見つけやすくなる。さらに、オークションでカードを落札した際の認証待ちがなくなり、カードをすぐに利用できるようになった。

・マイNBA

新しいCBAのセカンドエプロンの影響や、フリーエージェントへのトレード拒否条項の提示機能など、ファンの要望に応えて現行のルールを反映させた。これは新要素の一部に過ぎないので、さらなる続報を待ってほしい。

・マイキャリア＆ザ・シティ

ネオンが輝く新たなザ・シティが登場。好評だった前作の集約されたレイアウトを継承しつつ、ストリートバスケットボールの聖地である「Rucker Park」がゲーム内で再現される。Street Kingsや今年のマイキャリアの序章ストーリーである「火とコンクリート」に登場する。

【ゲーム情報】

タイトル：NBA 2K27

ジャンル：スポーツ

販売：2K

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年9月4日

価格：

スタンダードエディション：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス エディション：1万4080円（ダウンロード版）

ウルトラ エディション：1万9910円（ダウンロード版）

※：パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※：「デラックス エディション」と「ウルトラ エディション」はアーリーアクセスで8月29日よりプレイ可能。ウルトラ エディションは、PS5、XSX|S、およびPCで9月6日までのみ配信予定。

CERO：A（全年齢対象）

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