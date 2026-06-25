D4エンタープライズは6月25日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第105弾タイトルとなる呉ソフトウエア工房の人気シリーズ『ファーストクイーンIV PC-9801』を配信。価格は980円だ。

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■今度のゴチャキャラは二部隊同時に操作!?

兵の雇用や疲労度などの新要素も盛り込み、より壮大な戦略を楽しもう

ガイア大陸の戦いから20年後。世界はバルシア国を中心に、けん制しあいながらも平和を保っていた。そんなある日、突如バルシア国の賢王ゼネルは人柄が変わってしまい、彼は魔法と化学によって軍事力を増強し始めたのである。 今にもバルシア国は侵略を開始するのではないか？ そんな緊張感が走る中、カーリオンの王子アレスは、密かにゼネル王の暗殺を企てたが……。

本作は1994年に呉ソフトウエア工房から発売されたリアルタイムシミュレーションゲーム。基本的にはこれまでのシリーズ同様に、戦術マップで軍の配置を決め、戦闘は複数のキャラクターがリアルタイムで戦う“ゴチャキャラシステム”を踏襲しているほか、今回は新たに二部隊同時の戦闘のシステムを採用しているので、敵部隊を挟み撃ちにしたり、味方がピンチになったときには救援部隊を呼び出したりできる。

もちろん、それは敵にも言えることなので、時には敵の増援が到着してピンチになることもあるだろう。ほかにも兵士に疲労度が設定されていて、休憩しなければキャラクターが本来の力を発揮できなくなるといった演出や、町で傭兵を雇用できたりと、戦略戦術の両面に渡って大幅なパワーアップが盛り込まれている。

仲間になるキャラクターはたくさんいても、数に頼った戦法だけでゲームを進められるほど甘くはなく、細かな部隊編成と進軍の計画を立てることが攻略のポイントとなるだろう。

自分ならではの部隊や作戦を多種多様のキャラクターで構成し、シリーズ最大級ボリュームのシナリオとシステムを楽しめる、シミュレーションファンにオススメの作品だ。

『EGGコンソール ファーストクイーンIV PC-9801』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスはNintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、すべてのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switchアプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2 のJoy-Con 2 をマウスとして利用することはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ファーストクイーンIV PC-9801

ジャンル：シミュレーション／ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：呉ソフトウエア工房

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：980円

IARC：7+（7才以上対象）

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