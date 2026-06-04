D4エンタープライズは6月4日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第102弾タイトルとしてシステムサコムの人気アクションRPGの続編『メルヘンヴェールII PC-9801』を配信。価格は、980円だ。

●湖の王子の冒険が遂に完結！

シナリオを魅せるビジュアルと手に汗握るアクションが見事に融合した名作アクションRPG！

本作は1986年にシステムサコムから発売されたアクションRPG。プレイヤーは醜いヴェールに姿を変えられてしまった湖の王子となり、自分に呪いをかけた魔法使いを探す冒険に出発する。

ゲームシステムは前作と同様にビジュアルシーンとアクションシーンが交互に登場しながら進行。CG＆テキストによる読ませるシナリオと、4方向スクロール＆ショットによる軽快なゲーム性が見事に融合している点は、本作ならではの魅力といってもいいだろう。

なお、前作と比較すると、プレイキャラの移動速度の向上、敵の攻撃のパワーアップ、大型のボスキャラも充実、マップボリュームの増量など、『II』ではアクションシーンのパワーアップが大きく見られる。より一層の手応えがあるアクションRPGとして楽しめるだろう。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール メルヘンヴェールII PC-9801

ジャンル：アクション／ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：システムサコム

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年6月4日）

価格：980円

IARC：7+（7才以上対象）

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