D4エンタープライズは7月9日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第107弾タイトルとして『ハイディフォス MSX2』を配信。価格は880円だ。

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●伝説のスクロール技術が魅せる快感。Metal Creatureに立ち向かう、ヘルツの傑作STG！

「Hyde」の換装と分岐ステージが生む無限のリプレイ性で、惑星Tiarに平和を取り戻そう

本作は1989年にヘルツから発売された横スクロール型シューティングゲーム。本作ではスピードチェンジやパワーアップといった定番アイテムはもちろん、自機をサポートする個性豊かな「Hydeコントロール」が登場する。

エリア途中にある補給ベースでは、性能の異なる機体への乗り換えやHydeコントロールの変更が可能。また、プレイヤーの行動に応じてステージが分岐・変化するため、リプレイ性の高さも大きな魅力となっている。

当時として非常に洗練されたスクロール技術により、滑らかで爽快なハイスピードプレイを楽しむことが可能だ。各エリアを占領するMetal Creatureを撃破すればエリアクリア。一刻も早く惑星Tiarを救出しよう。

『EGGコンソール ハイディフォス MSX2』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ハイディフォス MSX2

ジャンル：シューティングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：ヘルツ

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年7月9日）

価格：880円

IARC：3+（3才以上対象）

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