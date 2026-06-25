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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第38回

小腹も非常時もこれで勝つ！ カロリーメイト10箱セットがAmazonタイムセールで23％オフ

2026年06月25日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が
Amazonタイムセールに登場！

　大塚製薬の「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格2,376円のところ、23％オフの1,818円で販売中です。10箱入りのため、1箱あたり約182円で購入できます。

アマゾンでカロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個を入手

「カロリーメイト ブロック チョコレート」の特徴
Amazon商品ページより

　「カロリーメイト ブロック チョコレート」は、身体に必要な11種類のビタミン、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質を手軽に補給できるバランス栄養食です。

　1箱は4本入りで、1本あたり100kcal、1箱（4本）あたり400kcalとなっています。ビタミンは1日に必要な量の約半分を含むとされています。

　チョコレート味で、ヨーロッパ調の香り立つチョコレート感と、食べた後の余韻を楽しめるといいます。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が参考価格から23％オフの1,818円で購入できます。

　カロリーメイトは保存しやすく、日常の軽食や非常時の備蓄用としても活用する商品です。ストックを検討している人は、この機会にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでカロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個を入手

※価格は税込み表記です。

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