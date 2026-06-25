小腹も非常時もこれで勝つ！ カロリーメイト10箱セットがAmazonタイムセールで23％オフ

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「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が

Amazonタイムセールに登場！

大塚製薬の「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格2,376円のところ、23％オフの1,818円で販売中です。10箱入りのため、1箱あたり約182円で購入できます。

「カロリーメイト ブロック チョコレート」の特徴

Amazon商品ページより

「カロリーメイト ブロック チョコレート」は、身体に必要な11種類のビタミン、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質を手軽に補給できるバランス栄養食です。

1箱は4本入りで、1本あたり100kcal、1箱（4本）あたり400kcalとなっています。ビタミンは1日に必要な量の約半分を含むとされています。

チョコレート味で、ヨーロッパ調の香り立つチョコレート感と、食べた後の余韻を楽しめるといいます。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「カロリーメイト ブロック チョコレート 10箱入り 4本×10個」が参考価格から23％オフの1,818円で購入できます。

カロリーメイトは保存しやすく、日常の軽食や非常時の備蓄用としても活用する商品です。ストックを検討している人は、この機会にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。