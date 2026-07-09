PC（Steam）版既発タイトル所持者を対象に特別割引バンドルも配信開始！
『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』が本日発売！Steamストアでは10％オフのローンチセールも
インティ・クリエイツは7月9日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）にて、『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』を発売。
価格は、Switch／PS5向けパッケージ通常版が5830円、Switch 2向けパッケージ通常版が6930円。Switch／PS5／PC（Steam）向けダウンロード版が4390円、Switch 2向けダウンロード版が4980円となる。
そのほかのエディションも用意されているので、詳細は下記のゲーム情報を確認してほしい。
▼ストアページ
PC（Steam）版ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4282450/X12/
Nintendo Switch 2版ストアページはこちら：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000126229
Nintendo Switch版ストアページはこちら：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000119604
PlayStation 5版ストアページはこちら：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-PPSA36065_00-IXDC0000APPWW000
▼主題歌「再会のコトノハ」
●PC（Steam）版既発タイトル所持者を対象に50%OFFの期間限定バンドルも発売！
PC（Steam）版『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』発売日から2週間限定で、PC（Steam）版『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』とPC（Steam）版『白き鋼鉄のX（イクス） 2』を所有しているユーザーが50％オフの特別割引となるバンドルを配信。
【製品情報】
バンドル名：「白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT」＋「白き鋼鉄のX 2」所有者特別割引バンドル
バンドル発売期間：2026年7月9日～7月22日（太平洋夏時間）
バンドル割引き率：50％オフ
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション
白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年7月9日）
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5830円
Switch 2パッケージ通常版：6930円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円
Switch 2パッケージ限定版：1万4960円
Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円
Switch 2ダウンロード版：4980円
※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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