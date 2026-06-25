いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第191回
VAIOが期間限定アウトレットセール中。16型ノート「F16」が13万円台
2026年06月25日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「アウトレットセール」をチェック
VAIOでは現在、「アウトレットセール」を開催中。対象モデルを期間限定の特別価格で販売しており、「VAIO SX14-R」「VAIO SX12」「VAIO S13」「VAIO F16」などをラインアップする。
注目モデル：VAIO F16（2023年6月発売モデル）
新品・旧型アウトレット！ 133,100円～
「VAIO F16」は、16.0型ワイドディスプレーを搭載するノートPC。縦横比16:10、解像度1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用しており、作業領域を広く確保できる。CPUはCore i3-1315UからCore i7-1355Uまで選択可能で、メモリやSSD容量も用途に合わせてカスタマイズできる。
【CPU】Core i3-1315U
【メモリ】8GB
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレー】16.0型（1920×1200ドット）WUXGA液晶
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