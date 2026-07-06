MSI厳選パーツ採用。RTX 5070搭載ゲーミングPCを週替わりセールで4万円引き

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週替り・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhiveでは現在、毎週木曜日更新の「週替わりセール」を開催中。対象のBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売している。

セール対象モデルはBTOカスタマイズにも対応。メーカーや型番を指定しながら構成を変更でき、自分好みの仕様で注文できる。

MSI厳選パーツ採用のゲーミングPC

arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I7G57R

基本モデル 439,800円 → 399,800円

「GN-I7G57R」は、Intel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070、32GBメモリ、2TB PCIe 4.0 SSDを搭載するゲーミングデスクトップPC。

MSI厳選パーツを採用した「Powered by MSI」モデル。MSI製マザーボードやGeForce RTX 5070、水冷CPUクーラー、1000W 80PLUS Platinum電源などで構成する。

【CPU】Intel Core Ultra 7 270K Plus

【メモリ】32GB（DDR5-5600）

【ストレージ】2TB PCIe 4.0 NVMe SSD

【グラフィックス】GeForce RTX 5070（12GB GDDR7）