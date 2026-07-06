いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第202回
MSI厳選パーツ採用。RTX 5070搭載ゲーミングPCを週替わりセールで4万円引き
2026年07月06日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
週替り・台数限定でBTOパソコンを特価販売
arkhiveでは現在、毎週木曜日更新の「週替わりセール」を開催中。対象のBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売している。
セール対象モデルはBTOカスタマイズにも対応。メーカーや型番を指定しながら構成を変更でき、自分好みの仕様で注文できる。
MSI厳選パーツ採用のゲーミングPC
arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I7G57R
基本モデル 439,800円 → 399,800円
「GN-I7G57R」は、Intel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070、32GBメモリ、2TB PCIe 4.0 SSDを搭載するゲーミングデスクトップPC。
MSI厳選パーツを採用した「Powered by MSI」モデル。MSI製マザーボードやGeForce RTX 5070、水冷CPUクーラー、1000W 80PLUS Platinum電源などで構成する。
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】2TB PCIe 4.0 NVMe SSD
【グラフィックス】GeForce RTX 5070（12GB GDDR7）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第201回
トピックス期間限定888円でメモリ・GPU・電源を強化できる！ SSDや水冷クーラーも特価のドスパラ大決算キャンペーン
-
第200回
トピックス期間限定！ デスクトップPC購入で最大3万ポイント還元。ドスパラ大決算キャンペーン開催中
-
第199回
トピックスVAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン
-
第198回
トピックス終了間近。16GB→32GBメモリ化が777円のドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
-
第197回
トピックス在庫がなくなり次第終了。BTOパソコン通販STORM「大決算セール」で最大6万円引きクーポンを配布
-
第196回
トピックス32GB化も750W GOLD電源化も777円で！ 白いRTX 5060 Ti搭載PCも対象
-
第195回
トピックス22万円引きのRTX 5090搭載機も。arkhive「週替りセール」でBTO PCがお買い得
-
第194回
トピックス掘り出し物を見逃すな！ 10万円切りのRTX 3060搭載ガレリアほか――ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」
-
第193回
トピックス24万円以下でRTX 5070・32GBメモリー搭載のゲーミングPC。arkhive「週替りセール」開催中
-
第192回
トピックスRTX 5060→5060 Tiへの変更が777円。ドスパラのボーナス先取りキャンペーン
- この連載の一覧へ