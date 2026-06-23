Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第459回
ゲームだけでなく仕事にも使える！ UGREENのゲーム向けコンデンサーマイクが5000円切り
2026年06月23日 18時30分更新
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UGREENのゲーム向けコンデンサーマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、UGREENのゲーム向けコンデンサーマイク「CM581」が販売中だ。価格は4999円。
本製品は最大96kHz/24bitの高解像度音声に対応する有線コンデンサーマイク（単一指向性）で、ゲームや配信、会議に適している。キーボード音や環境雑音を軽減する機能や、ビュアな声を収録できる付属の防音カバー、RGBライティング、タッチミュート機能などが特徴となっている。
ゲームや仕事に適した高コスパなマイク
ユーザーレビューを見ると、“安価なマイクのなかでは優秀／価格相応の機能性／リモートワーカーにもおすすめできる”といった声が寄せられている。
必要十分な機能と5000円を切る価格帯がポイントになっているようだ。ゲームだけでなくテレワークにも適しているので、コスパの高いコンデンサーマイクを求める人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|UGREEN コンデンサーマイク ゲーミングマイク PC/卓上マイク RGBライティング 単一指向性 ノイズ低減 ワンタッチミュート 7RGBライティングモード YouTube用/生通信・ゲーム実況用/Skype/LINE 生放送 USB マイク ポップフィルター マイクスタンド付き プラグ＆プレイ PC/Mac/PS4/PS5 対応
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